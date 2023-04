Freddie Mercury: Mary Austin subasta algunas de las posesiones más preciadas del artista

El gran amor de Freddie Mercury, Mary Austin, y heredera de la fortuna del artista, subastará una amplia colección de artículos pertenecientes al difunto vocalista de Queen, incluidas algunas de sus letras escritas a mano y varios trajes que utilizó en sus conciertos.

Ha sido la propia Mary Austin la que anunció su decisión de sacar a subasta cerca de 1.500 objetos que pertenecieron a la leyenda de la música. El artista británico, fallecido en el año 1991, construyó una colección de objetos muy peculiares, que próximamente tendrán un nuevo dueño.

Austin heredó entre otras cosas, la casa del artista ubicada en el oeste de Londres, y con ello todo lo que había dentro. Tras más de 30 años conviviendo con sus enseres personales, la mujer que enamoró al vocalista de Queen ha decidido que es hora de cerrar un capítulo de su vida. Uno de los motivos que llevaron a Mary Austin a subastar los objetos del artista es que «necesita poner sus asuntos en orden». «El tiempo ha llegado para mí de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida», señaló en unas declaraciones a la BBC.

A day to remember… 31 Years ago today, the Freddie Mercury Tribute Concert took place at Wembley Stadium 🧡👑🙏@DefLeppard pic.twitter.com/6yUmIgyAXD — Queen (@QueenWillRock) April 20, 2023

A excepción de algunos regalos y fotografías de ambos, Mary Austin ha sacado a subasta todo. «Me di cuenta de que no era apropiado quedarme con cosas. Si iba a venderlas, tendría que ser lo suficientemente valiente de venderlo todo», agregó.

Entre los enseres en salir a subasta hay piezas de un valor incalculable, como los trajes que Freedie Mercury utilizó en el escenario, incluidos la corona y la capa que usó durante su última gira con Queen en los 80 o manuscritos de canciones de Queen tan icónicas como We Are The Champions.

Para dar a conocer la subasta, Mary Austin mostró a la BBC algunos de estos objetos, entre ellos un retrato del pintor francés Tissot, que fue la última obra de arte que el artista compró antes de morir, cuyo valor se estima en más de medio millón de euros.

«Esta colección de objetos te llevan a los más profundo del individuo famoso y el hombre que yo conocí. Puedes ver el espectro de su gusto. Es una colección inteligente y sofisticada», añadió en sus declaraciones para la BBC.