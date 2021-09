El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. El restaurante más famoso de la televisión volvía a abrir sus puertas para que varios comensales tuvieran la oportunidad de conocer, quién sabe, al amor de su vida. Entre los participantes nos encontramos con Paula, que tenía como cita a Mario.

El primero en llegar a ‘First Dates’ fue el madrileño, que dejó claro que “lo primero que me dijo en una mujer es en los ojos y en la sonrisa, me parece muy importante”. Mario, además, añadió: “Busco conocer a alguien interesante”. Es entonces cuando Paula llegó al restaurante de ‘First Dates’.

En la presentación, la joven aseguró que se consideraba “una chica muy peculiar. Me denominaría como una persona fuera de lo común”. Nada más verla, Mario se quedó completamente prendado de Paula. Tanto es así que reconoció lo siguiente: “¡Qué chica más guapa! Me han llamado la atención sus ojos y su pelo”.

Durante su cita hablaron, entre muchas cuestiones, tanto de estudios como de aficiones. Ahora bien, uno de los momentos destacados de la noche fue cuando Mario le hizo la siguiente pregunta: “¿El tamaño importa?”. Ella no tardó en contestar: “Claro que importa, porque me gusta que sea contundente”.

El madrileño, por su parte, llegó a admitir que “he visto a varias Paulas, una más formal y otra más pícara. Me ha gustado esa mezcla”. Por si fuera poco, también hablaron de los lugares donde habían hecho el amor. Es entonces cuando Mario quiso saber algo más: “¿Te gusta en público?”. Ella no tardó en responder poniendo un ejemplo: “Lo he hecho en la playa porque soy exhibicionista”.

Al ver la cara que había puesto el joven, ella no tardó en hacerle una pregunta: “¿Te he puesto cachondito?”, a lo que él respondió contundentemente un “claro”. Después de la cena se fueron al privado donde, tímidamente, se besaron. Tanto es así que Mario admitió que “ha sido un mini morreo”. Poco después, en la decisión final, el joven aseguró que quería tener una segunda cita con Paula. Ella también reconoció que quería volver a quedar con Mario, entre otras cuestiones, porque “podemos pasar un buen rato en nuestras siguientes citas”.