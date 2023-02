‘First Dates’: Patricia, impactada al ver a su cita aparecer en chándal

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. En esta ocasión, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. Y dos de los que más llamaron la atención fueron Patricia e Iván.

A Patricia le horrorizó que su cita acudiera al restaurante del programa con el chándal. La joven no se podía creer lo que estaba viendo y no hizo un intento de disimular que no le había agradado, no obstante, Iván se mostró mucho más abierto.

Iván se presentó como un chico amante de la montaña. Además, aseguró que no ha tenido mucha suerte en el amor: “Cupido se tendría que dedicar a las chapas porque donde pone el ojo, no vale”. Además, le gustaría conocer a una chica guapa y simpática, pues está deseando enamorarse.

Iván quiso saber como era Patricia en una relación su cita y ella le confesó que podía ser cariñosa, pero no empalagosa. Eso sí, asegura ser un poco cansina y muy intensa cuando está enamorado. No obstante, la joven tenía muy claro que Iván no iba a ser el hombre de su vida.

El silencio se apoderó de la cita en el momento en el que los camareros les llevaron la cuenta a la mesa. Y mientras él había intentado disimular mientras que ella esperaba que él fuera “un hombre, muy hombre” y le pagara la cena, sin embargo no fue así.

En el momento de la decisión final, aunque Iván explicó que sí le gustaría seguir conociendo a Patricia fuera del programa y que no le importaría ir a Alicante a verla, ella le dijo que no quería volver a verle debido a que no había sentido el feeling que esperaba.