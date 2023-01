‘First Dates’: un comensal se cabrea y se marcha de la cita sin despedirse

El pasado viernes 27 de enero una nueva tanda de solteros acudió al restaurante de First Dates en busca de su media naranja. En esta ocasión, dos de los comensales no tuvieron nada en común y la cita acabó con el enfado de uno de ellos.

El primero en llegar al restaurante fue Robert, un traductor peruano de 34 años que dejó todo atrás para mudarse a Madrid en busca de un futuro mejor. Sus requisitos es que su cita sea “un chico majo y divertido” y que no tenga pluma. Ha revelado que de pequeño su madre le llevó al psicólogo para “tratar su problema”, pero no considera que su familia sea homófoba.

Su acompañante en la velada fue John, un administrador de empresas colombiano. A primera vista no ha gustado lo que ha visto. “No me gustan los hombres un poco afeminados”, confesaba a las cámaras del programa. A decir verdad, no le ha gustado nada de su cita. Tampoco la manera en la que volteaba los ojos, se tocaba el pelo e incluso la manera de vestir. Sobre su ropa se ha referido a que no sabía dónde se llevaría “ese saco negro con las mangas volteadas”.

John por su parte ha querido saber si el traductor era celoso. “A veces puedo ser muy posesivo y muy celoso. Eso puede generar que sea tóxico”, ha confesado el aludido con sinceridad. Sin embargo, ha espantado bastante a su cita. “Creo que es porque es latino. Gran parte de los latinos tienen esa forma de ser. A Robert lo veo celoso, tóxico y posesivo”, ha afirmado frente a las cámaras de First Dates.

Cada vez quedaba más patente que no tenían nada en común y esto se reafirmó en el terreno de lo sexual. “Como buen latino, cuando cojo confianza y me gusta la persona y me genera lívido sexual, soy la persona más arrecha”, ha revelado el colombiano. El de Perú por su parte afirmó que es “completamente pasivo”. John no ha podido comprender como su cita podía ser tan cerrado de mente. “Es cuadriculado porque tomo una sola decisión. Eso es antiguo”, se ha quejado el administrador de empresas.

La decisión final ha sido la gota que ha colmado el vaso de los reproches. “No tendría una segunda cita en plan pareja contigo. Mi prototipo ahora mismo es de otro físico. Entonces eso es lo que me ha faltado”, comenzaba diciendo Robert. A John tampoco le había gustado el físico de su cita y así lo ha dejado saber: “Me gustan los hombres un poco más varoniles, no tan afeminados. No sentí ese feeling de una primera cita”. El peruano se lo ha tomado muy personal y tras un “bueno, yo el feeling no lo sentí desde que te vi entrar por la puerta”, se ha levantado y se ha marchado. El colombiano se ha quedado en shock mirando al equipo del programa sin poderse creer que su cita se hubiera ido sin siquiera despedirse.