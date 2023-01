‘First Dates’ vive un hecho histórico con Carlos Sobera y un comensal

La pasada noche del jueves 26 de enero una nueva tanda de solteros acudió a First Dates en busca de su media naranja. En algunas ocasiones, los comensales van al programa en busca de una persona que ya conocen y este ha sido un ejemplo de ello.

Alejandro se ha presentado en el restaurante sabiendo que su cita iba a ser Sofía, cosa que Carlos Sobera desconocía. “¿Tú sabes quién es la chica con la que vas a tener la cita y yo no?”, decía atónito el presentador. “Lo han organizado todo mis amigas, que son las que me han traído”, ha aclarado el soltero. “La he visto de fiesta, pero nunca la he entrado. Me atrae mucho y siempre nos han intentado juntar. Me dijeron que iba a venir al programa, así que me animé a presentarme para conocerla”, ha explicado el comensal.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates26E en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/ZrlfcxsAhe — First Dates (@firstdates_tv) January 26, 2023

Su cita como ya se sabía en esta ocasión ha sido Sofía. “Como vivo en Majadahonda creen que soy muy pija, pero luego soy muy basta hablando”, ha comentado la chica. El madrileño ha comentado que lo que le gusta precisamente de ella es que es “una pija macarra”. “Me encanta salir con mis amigos a beber y a ir a discotecas”, ha explicado la joven sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre.

Cuando se han visto ambos se han quedado prácticamente en shock. Alejandro se ha quedado sin palabras al ver a la chica que le gusta y ella no se esperaba encontrarse al soltero allí y le ha entrado la risa. “Le ha echado huevos al venir a conocerme y eso me gusta”, ha confesado la madrileña a las cámaras de First Dates. Obviamente han querido tener la cena y seguir conociéndose. La cita para ellos ha fluido a la perfección ya que se notaba que había química de antes.

La pareja compartió risas y anécdotas durante la cena y para finalizar los llevaron al fotomatón, donde se animaron a compartir su primer beso. Al poder conocerse mejor se han dado cuenta que hay aspectos que no les gustan del todo el uno del otro, aunque no ha sido un obstáculo para decidir seguir conociéndose todavía más y volver a quedar.