Este miércoles 25 de enero First Dates recibía la visita de Carmen una soltera que se presentaba por tercera vez al programa para poder encontrar el amor. En las ocasiones pasadas no logró conectar con sus citas, pero ahora explica que está buscando a alguien que la respete y quiera vivir separados, es decir, cada uno en su casa. Además, quiere un hombre al que se le de muy bien bailar y sea activo haciendo determinadas cosas.

“Soy una leona de las buenas, he venido tres veces al programa y todavía no he encontrado el amor. ¿Será esta la definitiva o tendré que venir alguna vez más?”, expresaba la comensal. Por la puerta entraba Manuel, un hombre totalmente apasionado por la danza a la que le ha dedicado su vida. Este ha contado que en el pasado bailaba durante 20 horas diarias, pero ahora está en peor forma y solo le puede dedicarle ocho horas. Las impresiones al verse fueron muy buenas y pronto iniciaron una interesante conversación.

Ambos tenían en común llevar 15 años viudos, algo que a Carmen no le convenció fue que este hubiera estado soltero tanto tiempo, sin embargo, Manuel aclaraba que nunca había encontrado a alguien con quien poder estar a gusto al 100% e incluso había probado a apuntarse en una agencia matrimonial, pero no hubo manera. Ella si tuvo una pareja durante cuatro años, pero actualmente solo quiere a alguien con quién pasar los fines de semana.

Llegados al final de la cita Manuel arrancó a bailar para demostrarle a Carmen que no le había mentido, tras el divertido rato llegaba el momento de tomar la decisión final. Carmen confesaba que era una leona y había que tener mucho cuidado con ella, él defendía que era un tigre y no se quedaba atrás. Finalmente, los dos salieron juntos y muy felices del restaurante dispuestos a tener una segunda, tercera, cuarta o todas las citas del mundo.