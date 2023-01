‘First Dates’: Carlos Sobera, en shock al conocer la profesión de este comensal

El pasado martes 24 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, pudimos conocer a otros tantos comensales que se acercaron al restaurante más famoso de la televisión para encontrar a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Jordan y Pedro.

La irlandesa fue la primera en llegar al local y, nada más comenzar a presentarse, logró dejar sin palabras al propio Carlos Sobera. Y es que desveló que era tanatopractora, es decir, su trabajo consiste en preparar el cuerpo de personas fallecidas tanto para su traslado como para su velatorio.

“Más que mi trabajo de reconstrucción, me gusta observar la reacción de las personas al ver a su ser querido por última vez”, reconoció la comensal al presentador de First Dates. A pesar de esta anécdota, también dejó claro qué es lo que quiere en un hombre: “Que sea un poquito grande y bruto”.

Su cita para esa noche fue Pedro. El de Castellón, antes de conocer a Jordan, quiso definirse brevemente: “Me gusta mucho dar volteretas y la gente me dice que tengo pinta de chulo”. Nada más conocerse, pasaron a la mesa. Ahí tuvieron la oportunidad de conocer muchos más aspectos de la vida del otro.

Pedro no tardó en desvelar a la irlandesa que daba clases de judo y boxeo a niños. Por si fuera poco estudió ilustración, lo que hizo que pudiera tatuarse él mismo su cuerpo. Al escuchar estas palabras, Jordan fue tajante: “No me gustan los niños”. Acto seguido, la comensal confesó a su cita cuál era su trabajo, lo que provocó que también se quedara sin palabras.

De hecho, Pedro no tardó en reconocer lo siguiente: “Hubiera preferido a alguien con un trabajo más afín al mío”. Lejos de que todo quede ahí, Jordan fue más allá respecto a su profesión: “He encontrado el trabajo que siempre había soñado. Me gustaría ser la tanatopractora que mejor reconstruyera del mundo”. En la decisión final, ella sí quiso tener una segunda cita con Pedro, pero él tuvo claro por qué no la tendría: “No he sentido la chispa”.