‘First Dates’: Mariví busca a un Kiko Matamoros para que «la empotre»

El pasado lunes 23 de enero una nueva tanda de solteros acudió al restaurante de First Dates en busca de su media naranja. Una de las comensales ha rechazado a su cita por no cumplir con su prototipo de hombre ideal.

El primero en cruzar las puertas del programa ha sido Ramón. Él es abogado y se define como muy enamoradizo porque tiene “una profesión muy promiscua”. En el amor el soltero simplemente busca “tomarme un café con dos porras e irme con una mujer que me tiene loco, y ser feliz”. Se ha casado dos veces y ha confesado que le fue infiel a su primera pareja y que le gustan todas las mujeres desde bien pequeño.

Su cita ha sido Mariví, una mujer que busca un hombre tipo Bertín Osborne o Kiko Matamoros. Ha confesado que le gustaría un hombre para que la empotrara contra la pared, pero que es consciente de ya no tienen 17 años para esas cosas. El comensal al ver a su cita ha comentado que la mujer era “un impuesto de lujo que me encantaría cotizar”. A continuación, los han llevado a la mesa y en un gesto de lo más caballeroso Ramón le ha llevado el bolso a su cita dejándole sorprendida.

Una sequía tremenda y un examen de anatomía ❤️ Las parejas de #FirstDates23E acaban de confirmar sus reservas y ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/E2RWxM5JDp — First Dates (@firstdates_tv) January 23, 2023

Durante la cena han hablado de muchos temas y se han conocido un poco mejor. Ella ha contado que nació en Chamberí y luego vivió 30 años en Las Rozas con su exmarido. Este había muerto hacía 8 años y sintió que el chalet se le quedaba grande. Él le ha contado que se dedicaba a la abogacía y que le quedaba poco para la jubilación. Ella por su parte ha revelado que había tenido muchos trabajos pero que el principal había sido de relaciones públicas incluso con gente importante. “Puedo escribir un libro de anécdotas, me llevaban a sitios de lucecitas de alto standing”, ha explicado la mujer.

Mariví no se ha cortado un pelo y le ha confesado a su cita que ella había ido buscando un hombre “alto, guapo, delgado, con dinero…”. “Ramón ya no está para coger peso”, comentaba más tarde a las cámaras de First Dates. El abogado ha decidido tomárselo con buen humor y ha captado que no tenía mucho futuro con su cita.

Sobre su exmarido, la soltera ha confesado que era “era muy feo, muy feo”, pero que a ella le parecía atractivo. A Ramón eso le ha un poco la fe en que la cosa acabara bien. Sin embargo, no le ha servido de nada. Si bien él quería una segunda cita, ella ha decidido que tenía muy claro cuál era su tipo de hombre ideal y que el comensal no tenía nada que ver con lo que ella tenía en mente, por lo que no ha querido volverle a ver.