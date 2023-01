Una noche más, los espectadores de First Dates se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En concreto, se sorprendieron mucho con dos de ellos: Cristina y Enrique.

Cristina llegó al restaurante de First Dates completamente segura de que en el restaurante del programa encontraría el amor. Allí conoció a Enrique, su cita, un chico que estaba abierto a lo que la vida le ponga delante, sea algo más serio o algo esporádico.

Cristina se mostró más nerviosa que él al principio. No obstante, la complicidad fue mutua y desde el primer momento ambos mostraron señales de querer conocerse fuera de las cámaras programa una vez finalizada la cita.

Cristina cachea a su cita en ‘First Dates’: “Ahora nos vamos a un hotel y tenemos intimidad, y eso” 😉 #FirstDates20E https://t.co/ggDLjwaYwJ — First Dates (@firstdates_tv) January 23, 2023

Los dos se confesaron que se gustaban y ella le dijo que le gustaba su barba, a lo que Enrique le enseñó el brazo para que viera que se depilaba normalmente. «Yo no sé si tendrá los huevos depilados, a mí eso me da igual, a mí me preocupa mi higiene», expresaba la joven.

Cristina también dejó claro que le da igual lo que piense la gente, pues está. muy acostumbrada a que en su barrio normalmente hablen de ella y que es una persona distinta cuanto está soltera que cuando está en pareja, pues cuando tenía novio era mucho más formal.

Nada más llegar al reservado del restaurante, Cristina le pidió a Enrique que se pusiera delante de ella porque le iba a cachear de arriba abajo, y tras esto, le dijo que podían continuar la cita en un hotel. De esta forma, el aceptaba y ambos salían de la mano del programa de citas.