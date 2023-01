Como cada noche, First Dates ha recibido a una nueva tanda de solteros dispuestos a encontrar el amor. Dicen que hay que renovarse o morir y por eso algunas veces en el restaurante hacen noches con temáticas especiales. En esta ocasión, la han llamado “Otra dimensión” y han recibido desde brujas hasta todo tipo de personas sensibles a los sucesos paranormales.

El primero en llegar a la cena fue Álvaro, de 40 años. Se considera un hombre independiente, pero admite que ahora está buscando una chica de la que poder enamorarse. Su cita ha sido Coral, una joven de 28 años que ha confesado no haber tenido ninguna relación estable y que busca por fin conectar realmente con alguien.

El encuentro ha empezado bien y se han gustado físicamente. A pesar de que los dos comensales han conseguido conectar, él ha detectado nervios en la chica. Posteriormente han hablado de energías y ella ha confesado que es sensible a ellas y que puede detectar fácilmente tanto positivas como negativas. El soltero ha afirmado que la gente con ojos claros es más propensa a sentir esas cosas, dejando sorprendida a su cita que no se esperaba que conociera ese tipo de datos.

“Yo a veces pienso que qué pasaría si me encuentro con un fantasma. ¿Quién ganaría?”, ha reflexionado Coral continuando con la conversación sobre lo paranormal. Álvaro se ha sorprendido ante tal pregunta, pero ha aplaudido que la chica hablara sobre esos temas sin tapujos. Ambos han tenido en común el gusto por los sitios abandonados y lo paranormal. La comensal se ha atrevido a confesar que, cuando no tenía nada mejor que hacer, buscaba Chernobyl en Google Maps por si veía algo raro. Su cita no solo no se ha asustado, sino que ha confesado que él a veces también lo había hecho.

Los solteros han demostrado a lo largo de la cita que se entienden a la perfección y que tienen mucho en común, por lo que han estado de acuerdo en tener una segunda. Ambos han coincidido en que se les ha quedado corta y les gustaría seguir conociéndose fuera de First Dates.