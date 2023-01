‘First Dates’: Juan Antonio deja en shock a su cita la presentarse con un atuendo de lo más peculiar

Solteros de todo tipo se dan cita en First Dates en busca de su pareja ideal y como todas las noches Cuatro ha emitido un nuevo programa. En una de las citas, uno de los comensales se ha llevado un gran chasco en la decisión final.

El primero en cruzar las puertas del restaurante ha sido Ricardo. Las cualidades que busca en un hombre son que sea “sincero, honesto y, sobre todo, muy divertido”. Él es guineano de nacimiento, pero lleva años en Zaragoza. Durante su tiempo en la provincia aragonesa ha luchado activamente por los derechos del colectivo LGTBI, que cree que en el mundo rural son más difíciles de asumir.

Su cita ha sido Juan Antonio. A primera vista lo que más llamaba la atención del soltero ha sido su atuendo. Una camiseta en la que aparecía escrito “marijevis” porque él es “marica y heavy”. Se toma la vida con humor y ha bromeado sobre que él es “una estrella michelín” que trabaja de cocinero. Su hombre ideal es grande y con mucho pelo para no pasar frio en invierno. A primera vista no ha sido el tipo de Ricardo, pero le ha parecido simpático y atractivo.

Los solteros han jugado al Rasca del amor de First Dates y se han atrevido a entrar al terreno de lo sexual. En cuanto a sus fantasías sexuales, el activista LGTBI ha confesado que le gustaría un cuarto preparado, con luces, herramientas sexuales, lencería… Sin embargo, al cocinero le van las cosas más sencillas: “Me gustan los calzoncillos blancos, me ponen burraco”, ha afirmado sin ningún tipo de pudor. Sobre el sitio más raro en el que le gustaría tener sexo, el maño ha revelado que le gustaría hacerlo en la cocina para jugar con los alimentos y los utensilios de cocina. A su cita por el contrario esto no le ha gustado nada porque solamente ve a esta estancia como el “lugar de trabajo en el que paso encabronado ocho horas todos los días”.

A pesar de que de primeras parecían haber tenido bastantes cosas en común, finalmente Ricardo ha rechazado a Juan Antonio. El de Zaragoza creía que él era demasiado abierto e imaginativo en lo sexual mientras que a su cita le veía muy tradicional.