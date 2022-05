El pasado martes 24 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. De esta manera tan concreta, observamos cómo nuevos comensales llegaban al restaurante más famoso de la televisión con muchas ganas de conocer a su media naranja. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Manuel.

El joven no empezó con buen pie su cita con Elisabeth. Ella fue la primera en llegar a ‘First Dates’ y, tras haber hablado con Carlos Sobera, el presentador quiso presentarle a su cita de esa noche. El soltero, desde un primer instante, se mostró de lo más descolocado ya que consideraba que Elisabeth no era lo que estaba buscando.

Manuel no tardó en preguntar lo siguiente a la comensal: “Pero, ¿la cita? ¿Tú vienes a quedar con alguien también?”. Ella respondió de manera afirmativa, por lo que él volvió a insistir: “Pero, ¿tú eres mi cita?”. “Yo creo que sí”, comentó Elisabeth. Carlos Sobera, quien estaba cerca de los solteros, trató de solucionar el asunto: “Eli es tu cita y la mujer de tu vida, ya verás”.

Afortunadamente, los dos comensales trataron de dejar de lado cualquier tipo de prejuicio para darse la oportunidad de conocerse. Además, coincidieron en que querían conocer a una persona que fuera “fiel, leal y con valores”. Eli, por su parte, quiso ir mucho más allá en este aspecto: “Busco lo que no hay”.

La comensal confesó que no quería “un mueble” como pareja, por lo que Manuel no tardó en definirse como “marchoso”. Es más, le hizo saber que dejó a un lado su sueño como actor para ser gogó y stripper. Cuestiones que no gustaron para nada a Elisabeth: “Es patético”, reconoció. A pesar de todo, él ha confesado que se trata de una etapa que ya ha quedado en el pasado.

Conforme pasaba el tiempo, los dos se daban cuenta de que tenían cosas en común. Manuel, además, dejó claro que no había nada que le atase a Valencia y que no le importaría regresar a Granada para estar más cerca de ella. En la decisión final de ‘First Dates’, los dos comensales estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. ¡Qué bonito es el amor!