‘First Dates’ | Carlos Sobera estalla contra dos comensales: «Esto no es un supermercado»

El pasado miércoles 18 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Un programa en el que, inevitablemente, Esther y Carlos se convirtieron en los claros protagonistas. Y todo por la inesperada actitud que mostraron. La barcelonesa, nada más ver a su cita, hizo saber a Carlos Sobera que no iba a cenar con él.

El primero en llegar al restaurante más famoso de la televisión fue el electricista. Entre otras cuestiones, aseguró que “fui buzo profesional”. En cuanto a su vida amorosa, hizo esta confesión: “Estuve 24 años casado y tengo tres hijos. Ahora me gustaría tener una niña, por lo que uno de los requisitos que busco en una mujer es que quiera ser madre”.

Lejos de que todo quede ahí, Carlos tenía claro cómo le gustaría que fuera su nueva pareja: “No muy alta y que tenga el carnet de conducir”. Carlos Sobera se limitó a decir lo siguiente: “Eres más raro que un perro verde”. Acto seguido llegó Esther quien, mientras habló con el presentador, miró disimuladamente a su cita. No pudo evitar mostrar decepción.

La gestora de cobros, ante el equipo de ‘First Dates’, no dudó en sincerarse: “Cuando Sobera me ha abierto la puerta y mi cita se ha girado, se me ha cambiado la cara completamente. Es que soy muy expresiva”. El presentador comenzó a hablar: “Te quito la chaqueta o te la quedas, ¿qué prefieres?”. Esther no tardó en responder: “Es que me sabe muy mal lo que te voy a decir, pero es que no es mi estilo”.

Carlos Sobera les quería dar un par de minutos para que, en la barra, pudieran conocerse. El electricista, tras escuchar las palabras de su cita, quiso ir más allá: “No es lo que buscaba, pero hay que conocer a las personas. Además, la quería más joven porque yo quería tener una niña, no entra en mi perfil”.

A pesar de los esfuerzos, ninguno de los dos quiso ceder por lo que se negaron a disfrutar de la velada porque “no cumplían los requisitos de cada uno”. Motivo por el cual Carlos Sobera no pudo evitar estallar: “Esto no es como el supermercado, no es venir a por un paquete de arroz sí o estos de espárragos no. Esto es otra cosa y el problema es vuestro de no querer conoceros”.

Acto seguido, Carlos y Esther dejaron solos al presentador y a Matías Roure, el barman de ‘First Dates’. “Igual tenemos que reciclar el programa”, comentó el vasco. Además, añadió: “Deberíamos convertirlo en un supermercado, con la gente por estanterías… pero en la sección de postres estaría toda la gente, y yo también”. Una situación de lo más tensa que, desde luego, no pasó desapercibida para los espectadores del programa de Cuatro.