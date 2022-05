‘First Dates’: Ángel, entre lágrimas al recordar las razones por las que se divorció

El pasado lunes 23 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Una noche más, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Ángel.

El soltero llegó a reconocer que, nada más ver a su cita en ‘First Dates’, sintió que había encontrado a la mujer de su vida. Desde ese primer cruce de miradas, ¡no ha dejó de temblar! Ángel aseguró ser muy sensible e, igual que ha tenido muchísima emoción al conocer a Rosa María, su cita, se rompió en mil pedazos al reconocer el motivo por el que se divorció.

Una información que quiso compartir con Lidia Torrent nada más entrar al local de Cuatro. “Ay, qué me entusiasmo”, reconoció el comensal. De esta manera, reconoció que quería que sus hijos aprendieran su profesión, que es mecánico de motos, pero su mujer se negó en rotundo: “Era pelea tras pelea hasta que yo dije ‘se acabó’ y ella se fue con su madre”.

Aunque todavía tiene buena relación con la madre de sus hijos, reconoce que cada vez que habla de ella no puede evitar emocionarse. Lidia Torrent, para tratar de sacarle del tema, le ha preguntado por sus gustos. Entre otras cuestiones, Ángel le ha reconocido que le encanta bailar pasodobles. Su cita para esa noche fue Rosa María, quien reconoció ser muy coqueta.

En cuanto a primeras impresiones, Ángel se mostró contundente: “Una cosa divina para mí, una cosa preciosa. Tiene un cuerpo divino, me ha llenado por los cuatro costados”. La comensal, por su parte, sintió algo similar: “Tiene cara de bondad y de bueno”. En la mesa, los dos comenzaron a conocerse algo más. Rosa María estaba encantada de que a Ángel no le gustara el fútbol aunque sí que le pareció mal que ya no tuviera coche: “Un hombre sin coche no es independiente”.

En plena cena, en el restaurante de ‘First Dates’ comenzó a sonar un paso doble. Rosa María se levantó de su asiento, absolutamente convencida de que tenía que enseñar a Ángel. Él no tardó en confesar que era una petición suya, y que se dejara llevar. La comensal se quedó sin palabras, aunque le estaba echando para atrás que su cita no hubiera dejado de temblar desde que se vieron.

En cuanto a la decisión final, Ángel no lo ha dudado: quería tener una segunda cita con Rosa María. Ella, en cambio, ha dejado claro que no quería seguir viéndole, al menos como pareja. Es importante destacar que ella se mostró realmente cuidadosa a la hora de decir su veredicto, algo que Ángel no solamente entendió sino que también agradeció.