‘First Dates’: Víctor desvela el curioso motivo por el que no va al baño de fiesta

Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Víctor y Nazaret. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Nazaret se describió al llegar al programa como «una tía rara» que no ha sabido elegir en el amor, mientras que Víctor, por su parte, aseguró no seguir lo que marcan los estereotipos masculinos. «Mejor ser un extraño que uno más del rebaño, gente igual hay millones y, si eres único, eres único», explicó el joven de 23 años.

Entre otras cosas, el andaluz le comentó a su cita que es un chico al que le gustan las cosas que no le gustan a los demás, revelando incluso que no bebe alcohol ni cuando sale de fiesta. «No sé lo que hago, no sé dónde voy. Mejor no bebo y llego a mi casa bien», confesó.

Y es que, no es lo único en lo que no coincide con sus amigos, pues a la hora de ir al baño también tiene sus costumbres. «Me cuesta muchísimo ir al baño de fiesta porque, mientras todos mis amigos van a cualquier esquina o detrás de cualquier árbol, se bajan los pantalones y mean, yo no puedo», le dijo a Nazaret.

La divertida y realista definición de los hombres en el cuarto de baño de un soltero de ‘First Dates’”: “O no se lavan las manos o no mean dentro…” 🤔 #FirstDates19M https://t.co/doqNqaqeS0 — First Dates (@firstdates_tv) May 20, 2022

«Tengo una manía terrible de tener las manos siempre limpias. Según me las ensucie, tengo que limpiármelas», explicó al respecto. «No puedo mear en la calle, tengo que ir a un aseo y lavarme las manos», agregó. Un tema que llevó a su cita de la noche a confesarle que no entendía el por qué los hombres no se lavaban las manos tras ir al baño, observación con la que Víctor estuvo de acuerdo.

«Hay muchas actitudes, tanto de amigos como chicos que conozco, que digo yo ‘uff’. Por desgracia, cuando van a mear al baño, o no mean dentro, o no se lavan las manos, o no tiran de la cisterna», se quejó el andaluz. Una velada de lo más satisfactoria para ambos comensales de ‘First Dates’, pues tras darse un beso, decidieron apostar por una segunda cita en la decisión final.