Final explicado de ‘El verano en que me enamoré’: ¿qué ocurre con Belly, Conrad y Jeremiah?

El pasado miércoles, 17 de septiembre, los suscriptores de Prime Video fueron testigos de la emisión del último capítulo de El verano en que me enamoré. La popular producción se ha convertido en una de las más vistas y comentadas de los últimos años. Y es que, todo el mundo ha caído rendido ante la adaptación de la saga literaria de Jenny Han. De esta manera, y tras años de larga espera para poder conocer el final de esta historia, por fin, los fans ya saben a quién ha elegido Belly. Pues, como es muy bien sabido por todos, la protagonista se enamora de Conrad, su primer amor. Pero, por azares de la vida, también lo hace Jeremiah, el hermano menor de Conrad. ¡ALERTA SPOILERS!

Este triángulo amoroso ha despertado todo tipo críticas entre la opinión pública. Pues, no todo el mundo ha sido simpatizante del mismo personaje. Pero, ¿qué sucedió en el último capítulo de la tercera temporada? Pues, como ya se dejaba caer, Conrad y Belly se reencontraron en París. El joven apostó todo por ella y dejó atrás su oportunidad laboral en Bruselas para ver a la protagonista. Un reencuentro que fue un poco tenso, pues la chica no sabía cómo actuar. Por su parte, el mayor de los Fisher se mostraba emocionado a la par que nervioso.

Belly y Conrad conocen París

La protagonista le muestra a Conrad el lugar que ha sido su hogar durante los últimos meses. De esta manera, el chico descubre que Belly ya no es la misma de antes, pues tiene nuevas amistades y una manera diferente de ver la vida. Eso sí, también conoce a Benito. Y es que, saber que Belly ha rehecho su vida con alguien más, lo deja completamente descolocado.

Tras la cena de cumpleaños de Belly, los protagonistas deciden caminar por las calles de París. Bajo la luz de la luna, Conrad se sincera con ella y le confiesa que, a pesar de todo lo sucedido, sigue enamorado de ella. Un momento que acaba con ambos teniendo un apasionando encuentro en la casa de la joven. Pero, las disputas no tardan en surgir tras ello.

Jeremiah sigue siendo una de las personas más importantes de la vida de ambos, por lo que la situación se vuelve muy difícil. Belly quiere pasar página, por lo que intenta herir los sentimientos de Conrad para que se marche. Pero, poco tarda en darse cuenta de su error. Por ello, corre tras él con el objetivo de sincerarse. De esta manera, Conrad y Belly deciden darse una nueva oportunidad, esta vez, en París.

¿Qué sucedió con Jeremiah y el resto de personajes de ‘El verano en que me enamoré?

Durante la hora y 20 minutos que duró la entrega, los fans fueron testigos de como Jeremiah hizo las paces con su padre. Por primera vez, el hombre le dijo a su hijo que lo quería y que nunca ha sido su segunda opción. Pues, recordemos, el joven siempre se ha visto desplazado por su hermano mayor. Por otro lado, el menor de los Fisher ha encontrado en el mundo de la cocina su gran pasión.

Jeremiah deja claro que su historia con Belly ya es cosa del pasado y ha apostado por él. Por ello, ha decidido labrarse un futuro como cocinero. Todo ello mientras conoce a Denise, con quien parece que tiene mucha química. Y es que, el joven empieza a centrarse en él mismo y a decidir lo que de verdad quiere en su vida.

Respecto a Taylor y Steven, la pareja vive un tenso momento durante el episodio. Pues, la joven descubre que su chico tiene planes de irse a San Francisco y no le ha dicho nada. Sin embargo, logran arreglar sus diferencias y manifiestan su intención de mudarse juntos. Al final del capítulo, se puede ver como todos los personajes disfrutan de una agradable velada juntos. Todo ello sumado al hecho de que, tiempo después, Belly y Conrad regresan a la casa de la playa con el objetivo de vivir ahí como pareja.