Los whatsapps inéditos de Koldo y Ábalos retenidos en el Supremo: «¿Traes azules? Tardan en hacer efecto»

Los whatsapps inéditos entre Koldo García y José Luis Ábalos retenidos en el Tribunal Supremo revelan peticiones del ex ministro al que fuera su asesor como la siguiente: «¿Traes azules? Tardan en hacer efecto».

OKDIARIO ha podido conocer el contenido de la pieza de información sensible secuestrada en el Alto Tribunal tras el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta pieza contiene la totalidad de los mensajes intercambiados entre Koldo y su entorno sobre Ábalos y las conversaciones entre ambos.

Las conversaciones son sobre encuentros privados con mujeres que se dedicaban a la prostitución. «Llévalas a la habitación», pedía Koldo a su ex mujer, especificando el número de la habitación de hotel o dirección en la que se encontraban.

Los whatsapp también revelan que Koldo gestionaba los pagos a estas chicas. La tarifa mínima eran 500 euros por servicio y se hacían a una persona llamada Michel o directamente a ellas, según se puede apreciar en los mensajes.

También hay pagos por botellas que se pasaban a los gastos y que Koldo le decía a su ex mujer que debía apuntar.

Las conversaciones también revelan como Koldo hablaba con un interlocutor que le facilitaba la disponibilidad de las chicas. «Dormirán dos con él, otra conmigo y dejarán la puerta abierta para cuando acaben», expone uno de estos mensajes.

Los nombres de las chicas que aparecen son la influencer Carlota Sabina Popper —que da lecciones sobre cómo hacerse rica trabajando cuando viajaba a las fiestas del ex ministro— Mercedes Guillermina o Damaris Cuba, entre otras.

Koldo y Ábalos también se intercambiaban fotografías de estas chicas vestidas con ropa. Hay dos instantáneas de dos chicas jóvenes rubias que acudieron a los encuentros.

Viajes por toda España

Koldo García y su ex mujer también gestionaban los traslados de las chicas por la geografía española. «¿Dónde las recogemos?», preguntaba el ex asesor al interlocutor que le facilitaba a las chicas.

Koldo también se intercambiaba con su ex mujer múltiples billetes de tren, aviones o coches para que las chicas asistieran a los encuentros. Se pasaban los DNI de las chicas y les enviaban a las mismas las tarjetas de embarque.

Según consta en la pieza sensible, se hicieron viajes a Bilbao, Valencia, Madrid, Córdoba, Málaga y Las Palmas. Constan billetes de todos estos destinos en los anexos de la pieza sensible.

También unas chicas llegaron al Parador de Teruel, según la información intervenida por la UCO. Los investigadores detectaron, en el último informe sobre la situación patrimonial de José Luis Ábalos, un pago de más de 400 euros para este trayecto en concreto.

Chats de Koldo con su mujer

La pieza sensible también contiene el historial de chats entre Koldo García y su ex mujer. Ambos hablaban sobre ir a un bar cada uno por su cuenta, entre otros planes.

Algunas de estas conversaciones son de alto contenido erótico y pertenecen a la esfera íntima de una pareja.

Pieza de la causa de Ábalos

Pese a que se trata de una pieza de información sensible, técnicamente forma parte del caso que trata de dilucidar si existió malversación de caudales públicos.

«Se mantiene separada por contener información privada e íntima, pero forma parte del caso», reiteran fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.

Las partes pueden ir a ver la pieza al Tribunal Supremo, pero no se les da traslado como se hace con el resto del sumario. Una funcionaria supervisa el ordenador y no se pueden utilizar los teléfonos móviles mientras se consulta la mencionada información.