Ellie Goulding, a punto de estrenar ‘Give it all to me’ como nuevo single

Ellie Goulding ya calienta motores ante el inminente estreno de su nuevo proyecto discográfico. Un nuevo trabajo del que, de momento, ha revelado muy pocos detalles y que se consagrará como su quinto álbum de estudio. Eso sí, para ir haciendo la espera mucho más amena y a la vez más tentadora, la británica ya ha comunicado que su primer adelanto musical está a punto de salir del horno.

El próximo día 15 de julio ha sido el elegido por la artista para llevar acabo este gran lanzamiento. La presentación de un nuevo tema que, por lo que se ha podio ver en el tráiler del videoclip, será titulado con el nombre de Give it all to me.

👀 Stay tuned for more news tomorrow ✨ x pic.twitter.com/qtWkx5j0ho — Ellie Goulding (@elliegoulding) July 3, 2022

Tal y como se puede apreciar en el video, Give it all to me aparece escrito en varias ocasiones en una pizarra, todo ello junto a la fecha de su estreno. Una pequeña probadita de lo que está por venir que es acompañada de la melodía de un piano y el característico ritmo de la electrónica, género que junto al pop le ha dado tantas alegrías a lo largo de su carrera.

De momento, poco más se sabe al respecto, por lo que habrá que estar muy atentos a las redes sociales de la británica a lo largo de los próximos días. El estreno de un nuevo disco que recogerá el testigo de Brightest blue, trabajo con el que celebró su primera década de carrera discográfica. Por ello, no es de extrañar que las emociones entre sus fans estén a flor de piel.

Una nueva era artística que anunciaba hace tan solo unas semanas, cuando se despedía de su foto de perfil en Instagram para dar paso a una imagen en negro. El ya típico anuncio entre las estrellas de la industria que no pasó desapercibido por nadie y que el próximo día 15 será revelado. ¡La cuenta atrás ha comenzado!