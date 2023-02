Ellie Goulding y Calvin Harris comparten un adelanto de ‘Miracle’, su nueva colaboración

El próximo 24 de marzo verá la luz Higher than heaven, el nuevo disco de Ellie Goulding. Cada vez son más los detalles que se conocen acerca de este proyecto discográfico, y tras el lanzamiento de algunos adelantos como Like a Savour y Let It Die, la artista se prepara para el lanzamiento de un nuevo single.

Este miércoles, Ellie Goulding publicó un vídeo a través de sus redes sociales bajo el título de Miracle. Se trata de un vídeo en el que la artista aparece cantando en mitad de una iglesia. Una canción que ha compartido el dj Calvin Harris, confirmando que se trata de una nueva colaboración.

Con esta canción, Ellie Goulding y Calvin Harris cerrarán la trilogía que comenzaron con I Need Your Love en el año 2013 y Outside un año después, dos canciones que a día de hoy suman 800 millones y por otro más de 600 millones de visualizaciones en YouTube.

Con las cifras cosechadas con sus anteriores lanzamientos, no cabe duda de que la nueva colaboración de ambos artistas tiene todas las papeletas de convertirse en un número uno a nivel mundial. “Esta trilogía está (casi) completa”, avanza la intérprete de Love me like you do.

Por otro lado, a principios de febrero, Calvin Harris ya dio varias pistas de esta nueva colaboración. “Trabajando en estas mágicas melodías”, compartió el artista en una publicación de Instagram en la que adelantaba un fragmento de la melodía.

El dj también compartió con sus fans que estaba tramando algo con Ellie Goulding cuando compartió un post en sus redes sociales donde se puede ver a ambos artistas trabajando en el estudio.

De momento no hay fecha confirmada de este nuevo lanzamiento musical. Un avance que ha llegado justo después de que la cantante de Still Falling For You anunciara una serie de conciertos íntimos en teatros del Reino Unido.