Rosalía y Calvin Harris, entre los artistas confirmados del ‘Primavera Sound 2023’

Rosalía será una de las artistas cabeza de cartel del Primavera Sound 2023. Este martes al mediodía, a través de las redes sociales del festival se desvelaron los nombres de los artistas que formarán parte del mismo, que volverá a tener doble sede en Madrid y Barcelona.

Hasta ahora, solo se conocía el nombre de Depeche Mode. No obstante, este martes se ha desvelado el grueso del cartel, con una lista infinita de artistas de primer nivel. Un cartel que además, será el mismo para las dos sedes del festival.

Además de la artista catalana, entre la lista de los confirmados se encuentran: Måneskin, Halsey, Pet Shop Boys, Bad Gyal, John Cale, Blur, Halsey, Skrillex, Kendrick Lamar, Calvin Harris, St. Vincent, Sparks, Tokischa, Beth Orton, Built to Spill, Bad Religion y fka Twigs.

Abonos y entradas de día a la venta el 1 de diciembre

Full festival tickets and day tickets on sale December 1st

Abonaments i entrades de dia a la venda l’1 de desembre

