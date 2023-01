Rosalía y Calvin Harris, entre los grandes confirmados para Coachella 2023

Bad Bunny, BLACKPINK y Frank Ocean encabezarán el cartel de Coachella 2023. Los artistas serán los protagonistas del festival de música estadounidense, cuyo cartel ha sido revelado este martes. Y donde también nos encontramos con artistas de la talla de Rosalía, Calvin Harris o Becky G.

Con el anuncio de los artistas que actuarán en Coachella este año, se ponen fin a los rumores que han inundado Internet durante los últimos días, donde se han hecho infinidad de conjeturas sobre quién encabezaría el cartel del festival este año.

Tras confirmarse el anuncio del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, ahora son muchas las personas que han comenzado a buscar entradas y alojamiento para el mismo, que tendrá lugar como cada año en el mes de abril.

