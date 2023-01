Bad Bunny hace historia al ser el primer latino en encabezar el cartel de ‘Coachella’

Bad Bunny podría hacer historia de nuevo. Cada vez son más fuertes los rumores que apuntan a que el artista puertorriqueño sería uno de los cabezas de cartel de Coachella. De confirmarse la noticia, sería el primer artista latino en encabezar el cartel del festival.

El artista puertorriqueño había anunciado que en 2023 se tomaría un descanso, después de un año sin parar, tras el éxito de su disco Un verano sin ti, que le llevó a convertirse en el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo.

«Tengo un par de compromisos esporádicos y voy a ir al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el culo», explicó el artista puertorriqueño durante su reciente entrevista con Billboard.

La organización de Coachella tendría que anunciar próximamente el cartel de este año, y de confirmarse los rumores, no sería la primera vez que Bad Bunny se suba al escenario del festival. El artista actuó en el año 2019, la edición más latina de la historia del festival, donde compartió escenario con artistas de la talla de Ozuna o J Balvin.

Por otro lado, el artista puertorriqueño podría compartir cabeza de cartel de Coachella este 2023 con Frank Ocean y BLACKPINK, según los rumores que circulan a través de las redes sociales. El grupo femenino de K-pop también haría historia, pues nunca antes un grupo surcoreano ha encabezado el cartel del festival californiano.

Bad Bunny is set to become the first Latin artist in HISTORY to headline at Coachella, according to a report by @HITSDD. pic.twitter.com/LZezPZNMaz

— Pop Crave (@PopCrave) January 6, 2023