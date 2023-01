Ellie Goulding retrasa el lanzamiento de su nuevo disco hasta marzo

La artista Ellie Goulding lleva trabajando más de un año en su nuevo álbum de estudio, Higher Than Heaven. Se trata de su quinto disco y desde hace meses se posiciona como uno de los más esperados de su amplia trayectoria musical. Sin embargo, este lanzamiento se va a retrasar un poco más.

El nuevo disco de Ellie Goulding tenía que ver la luz a principios del mes de febrero, concretamente el día 3 del mes que viene. No obstante, a través de su cuenta de Twitter la artista ha anunciado que ha tenido que retrasar el lanzamiento del disco hasta finales de de marzo.

«A mis increíbles fans: lamento anunciar que estamos retrasando el lanzamiento de Higher Than Heaven hasta el 24 de marzo. Sé que todos han sido muy pacientes conmigo, pero hemos tenido algunas oportunidades emocionantes detrás de escena que no puedo esperar para compartir con ustedes a su debido tiempo», comienza a explicar la artista.

To my incredible fans- I’m sorry to announce that we’re delaying the release of Higher Than Heaven to March 24. I know you’ve all been so patient with me but we’ve had some exciting opportunities appear behind the scenes which I cannot wait to share with you in due course. pic.twitter.com/XRbeDoggZn

— Ellie Goulding (@elliegoulding) January 9, 2023