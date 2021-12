¿Cuándo se estrena la quinta temporada de ‘Élite? Todavía no se ha anunciado una fecha de estreno y será una de las series más esperadas para el próximo año en Netflix. Aunque ya han anunciado la segunda ronda de historias breves y algunas de ellas ya se encuentran disponibles, todavía no tenemos noticias de cuándo podremos ver a los protagonistas por los pasillos de Las Encinas.

Los únicos personajes que permanecen del elenco original son Itzan Escamilla y Omar Ayuso, aunque no se descarta que aparezcan solo en los primeros capítulos de la nueva temporada, ya que ellos anunciaron que sería la cuarta la última para ellos. No es problema para la serie ir renovando las caras, puesto que cada uno siempre trae su propia trama. Para esta contarán con fichajes nuevos como Valentina Zenere, conocida por actuar en ‘Casi ángeles’, ‘Soy Luna’ o ‘Las chicas del cable’, André Lamoglia, que participaba en la serie ‘Juacas’ de Disney Channel e Isabel Garrido que dio vida a Nerea en ‘El desorden que dejas’

preparando mi disfraz de árbol de navidad para ver a samuel y omar 🎄 Historias Breves: Samuel Omar ya disponible#HistoriasBreves #EliteNetflix pic.twitter.com/krU6XuK2zQ — EliteNetflix (@EliteNetflix) December 20, 2021

No obstante, se ha confirmado la sexta entrega de la serie y con ello la aparición de un nuevo personaje que será interpretado por la joven actriz Carmen Arrufat. Esta es una de las actrices revelación del momento y alcanzó la fama por su interpretación en ‘La inocencia’, con la que después fue nominada a los Premios Goya 2020 por ‘Mejor actriz revelación’.

A pesar de no lograr el premio, la castellonense no ha parado de trabajar y también ha formado parte del reparto de series españolas como ‘Diarios de la cuarentena’ o ‘HIT’, emitida en TVE. En enero del 2022 se estrenará en Movistar+ el thriller de Pau Freixa tan esperado, ‘Todos mienten’, y formará parte del proyecto. En cuanto a su papel en ‘Élite’ no sabemos nada, pero dará mucho que hablar junto a los personajes que sigan en la serie para la sexta temporada.