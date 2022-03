Dua Lipa cerró un gran año a nivel profesional. Entre otros proyectos, lanzó el esperado estreno de su segundo álbum de estudio, ‘Future Nostalgia’, aunque no es noticia por el éxito de este.

La artista británica no ha empezado con buen pie este mes, ya que se la acusa de presuntamente plagiar el tema de ‘Levitating’ a una banda de reggae de Florida. Y es que, bien sabemos que se convirtió en uno de los grandes temas del 2020 y que, incluso hoy en día, sigue acumulando cientos de reproducciones.

Sin embargo, el tema que ha causado tantos éxitos para la artista, reaparece en marzo para darle dolores de cabeza. El grupo afectado por este incidente es, ‘Artikal Sound System’, quienes afirman que uno de los temas más exitosos del último disco de la británica, ha sido plagiada de su tema, ‘Live Your Life’, que estrenaron el pasado 2017.

Artikal Sound System, una banda de reggae estadounidense, afirma que “Levitating” (2020), de Dua Lipa, es un plagio de su canción “Live Your Life” (2017). Asimismo, la banda demandó a la cantante y su discográfica, Warner Records, por infracción de derechos de autor. pic.twitter.com/MEvlXLDxee — EduaMuñoz (@edua_munoz) March 2, 2022

Según ha confirmado en las últimas horas, la revista estadounidense Billboard anuncia que la banda está segura de que el equipo que asesora a Dua Lipa pudo escuchar su tema, ‘Live Your Life’, antes de hacer ‘Levitating’. Este proyecto se produjo anteriormente, alegando que lo copiaron a sabiendas.

Asimismo, su argumento no se quedaría ahí, reincidirían en que se trata de una copia prácticamente exacta, ya que ambas pistas se parecen mucho: “Es muy poco probable que ‘Levitating’ se creara de forma independiente”. Por ello, el grupo molesto por esta situación, piden como solución, una recompensación económica por un supuesto plagio del tema.

Por el momento, ni Dua Lipa ni su equipo se ha pronunciado al respecto, aunque si es cierto que esta no es la primera vez que le ocurre una situación similar a la intérprete de ‘Cold Heart’. Tras el lanzamiento de su último disco, la artista británica tuvo que acreditar a INXS en ‘Break My Heart’ por el plagio de los sonidos de guitarra que se obtuvieron de ‘Need You Tonigth’.