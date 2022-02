El próximo 2 de marzo tendrán lugas los Billboard Women in Music, los premios en los que Billboard celebra el poder de la mujer dentro de la industria musical estadounidense celebrarán el próximo 2 de marzo. Y de momento ya se conoce que, la gran ganadora de esta edición ha sido Olivia Rodrigo.

Tras convertirse en una de las mayores estrellas de la música a nivel internacional, Olivia Rodrigo ha sido elegida Mujer del Año por la revista Billboard, de esta forma la artista se subirá al escenario para recoger este reconocimiento en el YouTube Theatre en Hollywood Park en Los Ángeles.

La artista estadounidense será una de las grandes invitadas a la gala de la música en Estados Unidos, en el que grandes figuras femeninas de la música internacional serán reconocidas y premiadas como es el caso de Gabby Barrett, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Bonnie Raitt, Saweetie y Summer Walker.

Here is every woman of the year at #BBWomenInMusic https://t.co/LmKvQpsqQa

— billboard (@billboard) February 8, 2022