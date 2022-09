Muere Coolio, creador de ‘Gangsta’s Paradise’, banda sonora de ‘Mentes Peligrosas’

Coolio, el rapero estadounidense creador de la mítica canción Gangsta’s Paradise, ha fallecido a los 59 años de edad, según ha confirmado su representante. Saltó a la fama en el año 1995 gracias a que su canción fue banda sonora de la película Mentes Peligrosas, protagonizada por Michelle Pfeiffer.

El trágico suceso ocurrió cuando el cantante se encontraba de visita en casa de un amigo en la ciudad de Los Ángeles. Según ha publicado la web TMZ, fue al baño con total normalidad, pero al tardar mucho en regresar su amigo fue a ver si todo iba bien.

Para su sorpresa, se lo encontró sin conocimiento y tirado en el suelo. Aunque no tardó en pedir ayuda a una ambulancia los médicos solo pudieron certificar su muerte. Por ahora solo se sabe que murió por un paro cardiaco, aunque no se conoce qué se lo pudo provocar.

Aunque Coolio era toda una leyenda en el mundo del rap, para el gran público será recordado por Gangsta’s Paradise, su canción más famosa y una de las más icónicas de los años 90. Este tema le sirvió para conseguir un Grammy en el año 1996 a Mejor actuación rap en solitario.

Aunque era conocido mundialmente por su nombre artístico, en realidad se llamaba Artis Leon Ivey Jr. Nació en el año 1963 en Pensilvania, aunque se mudó a California para intentar convertirse en cantante de rap, algo que conseguiría.

En el año 1991 entró en el grupo WC and the Maad Circle, pero su gran éxito le llegaría cuando en el año 1994 decidió arrancar su carrera en solitario con su disco It Takes a Thief. Su experiencia en Mentes peligrosas le sirvió para participar, también como actor, en un buen puñado de películas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coolio (@coolio)

Trabajo en títulos como: Martin, Sabrina, la bruja adolescente (1996), Batman & Robin (1997), The Nanny (1998), Tyrone (1999), Midnight Mass (1999), Charmed (2002), Star-ving (2009), Futurama (2001, 2010) y Gravity Falls (2012).

La reacción de Michelle Pfeiffer

La actriz, que compartió planos con el cantante durante la grabación del videoclip de la canción, ha querido hacer un homenaje al que fuera su compañero. Pfeiffer ha lamentado su pérdida en un post de Instagram: