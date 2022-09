Hallan muerto a un conocido DJ de las discotecas de Ibiza

La escena de los dj’s y de la música electrónica está de luto al conocerse la muerte de una de las últimas estrellas de las discotecas de Ibiza. El dj escocés Jamie Roy ha fallecido con tan solo 33 años según ha comunicado su familia a través de las redes sociales.

En la página de Facebook del artista era sus más allegados los que escribían un mensaje para comunicar la mala noticias a sus seguidores: «Jamie falleció ayer», escribieron junto a una foto en blanco y negro del dj y productor.

«Jamie era un hijo, hermano, sobrino y tío muy amado y talentoso y amado por sus muchos amigos y colegas tanto dentro de la industria de la música como más allá. Todos estamos absolutamente desconsolados», dice el comunicado.

Roy nació en Dumfries, Escocia, y se había conseguido hacer un nombre en el mundo de la música electrónica en los últimos años gracias a sus canciones, especializándose en estilos como el house y el Techno House, donde era muy valorado.

En la isla blanca era un habitual de carteles de grandes discotecas como We Love… en Space, Warriors de Steve Lawler y Dance Or Die de Nic Fanciulli. Este mismo verano había pasado por grandes eventos en Ushuaïa Ibiza, Amnesia y DC-10.

Según publica el diario NouDiari, Jamie Roy habría sido encontrado muerto en el interior de una bañera, aunque se están investigando las causas de la trágica notica. Numerosos rostros famosos del mundo de la noche y la música electrónica han utilizado las redes sociales para mostrar su pena y dar sus condolencias a su familia.

Su fallecimiento ha llegado solo unos días después de que anunciase a sus seguidores que estaba a punto de publicar su «canción más grande hasta el momento». Queda por saber si se publicará como homenaje póstumo o se quedará guardada tras la noticia.