‘Supervivientes 2022’ se ha convertido en uno de los programas más seguidos de la actualidad. En la gala del pasado jueves, conocimos de la mano de Jorge Javier Vázquez al primer expulsado de la edición, Rubén Sánchez Montesinos, después de que el público decidiera salvar a Ainhoa, Juan y Charo Vega. Sin embargo no fue una expulsión directa, ya que comenzó a vivir al margen de sus compañeros, interactuando con ellos en momentos puntuales y sin poder hablar. En la última gala presentada por Carlos Sobera, hemos vivido una situación un tanto peculiar.

Pasar de vivir en una playa “idílica” acompañado de tus compañeros a vivir solo y apartado puede resultar frustrante. Y es que parece que el culturista no encajó del todo bien su mudanza, aunque el hecho que llama la atención fue que sin comerlo ni beberlo, desafiara a un cámara del programa: “¿No ves que me hace contraluz, que no veo? Déjame un segundo, tío, no estoy para tonterías”, le recriminaba el concursante al cámara que le acompañaba.

Rubén Sánchez pierde la paciencia y se revela contra el equipo de #Supervivientes2022 💣 #TierraDeNadie1 https://t.co/TDRyILmKh3 — Supervivientes (@Supervivientes) May 4, 2022

Aunque esta intensa llamada de atención no se quedaría ahí. El superviviente terminó por perder los nervios, alegando que cenaría cuando él quisiera: “Ceno cuando me salga de los cojones, porque si estoy solo, estoy solo. Voy a hacer todo como me salga de la punta de la p***, porque lo primero es mi vida y mi salud. He visto que mi vida estaba en juego. Hay una supervivencia y quiero volver a España vivo”, comentaba tapando las cámaras con su ropa, evitando que la violenta situación no quedara grabada.

Esta actitud ha sido muy criticada por los seguidores del programa en redes sociales, al igual que por la misma organización. Por su parte, Lara Álvarez comentó lo siguiente en directo en la pasada gala: “Lejos de entender en qué consiste el trabajo de nuestros compañeros, que son los que hacen posible este programa, Rubén complica mucho los quehaceres de los nuestros”, a lo que Carlos Sobera concluyó sentenciando: “Puede perder los nervios, pero los ha perdido con la persona inadecuada”.