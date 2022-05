Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez han querido cortar de raíz la polémica que ha generado Marta Riesco durante la última semana. La hija de Rocío Carrasco no solo regresó al plató de ‘Sálvame’, sino que acudió junto al presentador al restaurante en el que sucedieron los hechos, para desmontar la historia contada por la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’.

La hija de Rocío Jurado tachó a la pareja de Antonio David Flores de ser «mala” y “mentirosa”, además, desmontó punto por punto su versión sobre la supuesta conversación que Marta Riesco asegura que tuvieron, durante la comida de Rocío Carrasco con Luis Pliego, director de la revista Lecturas.

Jorge Javier Vázquez tampoco se quedó atrás con sus recriminaciones hacía la reportera, a la que acusó de hacer leer a su jefa, Ana Rosa Quintana, un comunicado falso respecto al supuesto “acoso” sufrido desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores.

Por otro lado, antes de que Rocío y Jorge se sentasen en el plató de ‘Sálvame’, Kiko Hernández mostró su apoyo a la hija de Rocío Carrasco, con un argumento en el que hacía hincapié en las supuestas mentiras en el testimonio de la reportera.

Kiko Hernández ha asegurado en el plató de ‘Sálvame’ que Marta Riesco engañó a su jefa, Ana Rosa Quintana, haciéndole leer un comunicado falso en directo #yoveosálvame https://t.co/o8G0VinRLI — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 3, 2022

“El guionista (Antonio David Flores) está en la casa de Marta Riesco y las dos marionetas se llaman Marta Riesco y su hija Rocío Flores. Además, se ve cómo leen el móvil, los mensajes. Él está disfrutando porque tanto por la mañana, por la tarde y por la noche está viendo Telecinco y está presente aquí en nuestras vidas”, comenzaba el colaborador.

“Pero a mí me llama la atención que yo he seguido a Marta Riesco durante mucho tiempo y ella decía ‘yo nunca miento’. ¿Cómo va a salir de esta? Porque lo tiene muy mal. Ella no contaba con que el restaurante tenía cámaras e iba a ceder las imágenes. Si fuera ella pediría perdón y diría ‘he metido la pata. Ha sido por mi novio…’”, aseguraba.

En ese momento, Jorge Javier interrumpió a su compañero y exclamó: “Pero, ¿cómo pueden decir que nunca miente Marta Riesco? Si le hizo leer a Ana Rosa Quintana un comunicado que era falso. Si se lo hizo a su propia jefa, a Ana Rosa Quintana, que es el top. Pero, ¿cómo podéis decir que nunca miente”, exclamó sobre los defensores de la reportera.

Mientras que Kiko Hernández añadía: “Estamos dando voz a una persona que tiene mil pajaritos en la cabeza. No me entra en la cabeza que compañeros que llevan treinta años en la profesión se crean a esta chica y la protejan”.