La semana en ‘Sálvame’ no pudo comenzar de una manera más tensa. Este lunes, Jorge Javier Vázquez volvió a arremeter contra Marta Riesco en directo, mientras que ella, a su vez, reaccionaba a las palabras del presentador a través de su cuenta de Instagram. Un enfrentamiento que terminó con el presentador abandonando el plató y dando un ultimátum a la cadena.

«No olvidemos que a Marta Riesco, con esta historia de medias verdades se apunta al carro de fomentar la idea de que Rocío Carrasco está loca. Se apunta al carro del ‘penas’ y de Rocío Flores. Le va fenomenal catalogar a Rocío Carrasco de loca, porque así intenta invalidar su testimonio. Son unos trileros los tres», expresaba el presentador poco después del comienzo del programa.

«Esta señora tendría que traspasar al otro lado y convertirse en lo que es, un personaje del nivel del subsuelo como el ‘penas’», sentenciaba. «Gente como tú se cargan las empresas», añadía dirigiéndose directamente a la reportera. «No te estoy poniendo de loca, sino de fake news. ¿Ves cómo eres una tramposa y una trilera? Tú eres tonta. Te queda poco aquí. Hasta que aparezca tu jefa, porque ella estas historias tan mierdas no las acepta», continuó Jorge Javier Vázquez.

Por otro lado, Jorge Javier se volvió a dirigir a Marta Riesco para dar una información sobre lo que la reportera había dicho en medio de la redacción: «Ten en cuenta que Mediaset es una casa en la que tú puedes hablar y cualquier cosa que digas, hay una persona escuchándote», comenzaba diciendo.

«Dices que te estás pensando denunciarme por acoso», señaló el presentador. «No empecemos a jugar con estos temas. Conmigo estos términos no. A mí no me toques las narices, a mí términos como acoso no, quizás al tío ese con el que te acuestas. A mí déjame en paz y no me metas en esas mierdas», añadía visiblemente alterado.