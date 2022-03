‘Secret Story’ emitió este jueves las últimas nominaciones del programa en la gala semanal, además del fin del juego de los secretos tras el último careo entre Marta y Rafa. Ella aseguró que el secreto “Mi jefa rompió su matrimonio por mí” era del conquense y así fue, por lo que se quedó con las seis esferas del fontanero. La noche tuvo dos expulsiones y la primera fue de David Colchero, quien se enfrentaba a Carlos Peña. El porcentaje de votaciones estuvo muy igualado, habiendo momentos en los que parecía haber un empate entre ellos.

Colchero dejó a Adrián destrozado con su partida y decidió dejarle una esfera a él, otra a Cora y la última a Marta. «Me alegro un montón por Carlos, porque se lo merece también. Los porcentajes estaban superajustados, me da pena, pero estoy superorgulloso de llegar hasta aquí y muy contento», exclamó el sevillano. El madrileño agradeció su salvación, pero le dolía la marcha de su compañero: «No me esperaba para nada que se fuera él».

Al enterarse Adrián de que su gran amigo era el expulsado le dedicó unas bonitas palabras: “Consiguió desde el principio hacerme confiar, que normalmente me cuesta mucho. Al margen de las risas, siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado. El sentimiento que tengo hacia él es muy fuerte, lo quiero montón. Ya se lo dije, espero llevármelo para siempre. No se muere, pero la sensación aquí dentro es como una perdida».

Esto no acababa aquí, Carlos Sobera ya lo anunció al principio del programa que habría otra expulsión en la casa, sin embargo, para esta tan solo hubo 25 minutos de votación. La elegida fue Sara, la última concursante en entrar, quien se enteró junto a sus compañeros que uno de ellos abandonaría también la casa tres minutos antes de la decisión. Tom Brusse fue el gran afectado de esta eliminación y, de hecho, pensó que se trataba de una broma del programa.

Además, la pareja había pedido una hora sin cámaras que no pudo cumplirse, pero el marroquí aseguró que se marcharía también, pero no se pudo ver durante la emisión. Tras esto, Cora, Carlos, Rafa, Marta y Adrián se convertían en los cinco finalistas de la segunda edición de ‘Secret Story’. Ya están abiertas las líneas para votar en positivo, pero para ganar el concurso. En el caso del juego de los secretos, solo tres de ellos optan a los 50.000 euros, debido a que aun poseen esferas: Adrián, Cora y Marta.