Matías Ferreira se ha sentado en ‘Sálvame’ para hablar de su ex pareja, Luis Rollán. El periodista se convirtió en concursante de ‘Secret Story’ con el secreto de que había mantenido una relación con un importante presentador.

Durante su participación en el reality, el sevillano habló de su nuevo amor. «Hace dos años y medio, cuando terminó mi relación, a los meses, en Barcelona y con una amiga, conozco un chico. No sabía quién era, ni él sabía quién era yo, porque no es español. Y tuvimos un rollito», explicó en aquel momento el tertuliano.

No obstante, la relación entre ambos se ha roto, según lo ha confirmado el propio Matías Ferreira en ‘Sálvame’. El uruguayo ha desmentido muchas declaraciones del colaborador y asegura que su relación fue un montaje. «Yo conozco a Luis de Instagram. Empezamos a hablar. Él dijo que nos habíamos conocido en una discoteca y que fue amor a primera vista, y todo eso es mentira», empieza comentando el joven.

Matías, el presunto amante de Luis Rollán, descubre el montaje que ambos tenían en su relación: «Es todo mentira» https://t.co/gyKxf39ELn — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 22, 2022

«No me gusta el tipo de persona que es. Una persona falsa y que va a hablando de todo el mundo por detrás. Yo solo vine porque necesitaba un secreto fuerte para entrar en ‘Secret Story’», ha afirmado el artista. Además, ha asegurado que Luis Rollán iba hablando mal y criticaba a todas sus amistades en Telecinco.

«Él me invitó a ver tu obra de teatro, Jorge Javier. Me dejó plantado. Me dijo que no le interesaba el teatro, que era una obra de cuarta, y que tú mandas aquí y que por tu culpa él no tiene trabajo aquí. Me dijo que no te soportaba y que te creías el jefe de la cadena», ha comentado Matías Ferreira al propio presentador de ‘Sálvame’.

«De Anabel Pantoja dijo que cambiaba de novios igual que de bragas. Y de Belén Esteban dijo algo muy fuerte. No me dejan decirlo», ha comentado el uruguayo. Ante estas declaraciones, Luis Rollán se ha puesto en contacto con el programa y ha afirmado que se hará un poli gratis para desmentir todo lo que ha dicho su ex pareja.