El pasado sábado 8 de enero Telecinco emitió un programa más de ‘Sábado Deluxe’, un encuentro que contó entre sus invitados especiales de la noche con Luis Rollán. El colaborador de Mediaset acudió al programa para responder a las cuestiones realizadas en su polígrafo, pero sin lugar a duda, lo que no pasó desapercibido por nadie fueron sus declaraciones sobre Isabel Pantoja.

Tras ser preguntado por la situación actual de la tonadillera, sobre todo tras lo vivido en el pasado año 2021 con la pérdida de su madre y la difícil relación con sus hijos, el colaborador no dudó en confesar como se siente al respecto. De esta manera, Luis Rollán reconoció sentirse muy preocupado por algunas informaciones que había recibido sobre Isabel Pantoja y donde señalaban que no se encontraba nada bien.

🔴 ¡ATENCIÓN! Isabel Pantoja podría haber sufrido una crisis de ansiedad en Cantora #poliRollan — Deluxe (@DeluxeSabado) January 8, 2022

Recordemos que, además de lo que ha vivido la tonadillera el pasado año, acaban de terminar las fiestas navideñas, una época que suele sacar la parte más sensible de las personas y acentuar las ausencias. Una situación que habría llevado a Isabel Pantoja a pasar uno de sus peores momentos, según reconoció Luis Rollán.

«He escuchado a distintas compañeras hablar de Isabel Pantoja, pero yo no me atrevo a ponerle un nombre a cómo está. Anoche recibí una llamada de una persona muy allegada, amiga de ambos, que me dijo que Isabel no está bien, que está muy tocada, que está muy jodida. (…) Sé que ha tocado fondo y ha subido, pero ahora entre lo de su madre, el reencuentro con Kiko y lo de Julián Muñoz…», declaró el colaborador. Palabras con las que también hizo alusión a la docuserie que la expareja de la cantante prepara con Mediaset.

Eso sí, el colaborador quiso dejar un tema claro. Y es que señaló que no había llamado aún a la que fue su amiga, Isabel Pantoja, para que no pareciera que lo hacía por interés. Una palabras a las que añadió que, efectivamente, le gustaría hablar con ella, pero de una manera íntima y privada.