Luis Rollán ha roto su silencio. El concursante de ‘Secret Story’ había permanecido callado durante todo el concurso, sin embargo, finalmente ha hablado sobre su relación rota con Isabel Pantoja. El colaborador además, ha dado datos desconocidos hasta la fecha de la polémica de la tonadillera con su hijo, Kiko Rivera.

El concursante se ha sincerado en una conversación con Cristina Porta, en la que se ha mostrado a favor de Kiko Rivera en la guerra con Isabel Pantoja, totalmente ajeno a que tras el fallecimiento de Doña Ana, se ha producido un reencuentro entre madre e hijo, donde han acercado posturas.

Durante su charla con Cristina Porta, Luis Rollán ha revelado que fue lo que más le dolió de la tonadillera, y los motivos por los que su amistad en este momento está totalmente rota.

Luis: «Yo me preocupé en un momento dado por Isabel Pantoja y ella me respondió que no necesitaba que nadie se preocupara por ella. Ese mensaje no me hizo bien y ahí nos escribimos más cosas» #Secret28N https://t.co/QVcXhBZjk2 pic.twitter.com/tnK3KYuUuO — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

Luis Rollán ha explicado a la periodista que su amistad comenzó a romperse después de la emisión de ‘Cantora: la herencia envenenada’, cuando se preocupó mucho por Isabel Pantoja y ella le respondió de malas formas. «Yo me preocupé en un momento dado por Isabel Pantoja y ella me respondió que no necesitaba que nadie se preocupara por ella. Ese mensaje no me hizo bien y ahí nos escribimos más cosas».

Cristina Porta aprovechó el momento para preguntarle por la polémica entre madre e hijo. «Yo creo que está dolido, es que han sido más cosas», expresó sobre cómo cree que se siente Kiko, dejando entrever que han ocurrido más cosas de las que se han dicho.

El colaborador también ha hablado sobre los problemas de Isabel Pantoja con la justicia, asegurando que la tonadillera “ha cumplido con todo. Con multas y con todo. Cosa que otros, no».