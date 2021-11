El pasado jueves 25 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’ presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente pudimos ver uno de los grandes duelos de la historia de esta edición, entre Cristina Porta y Adara Molinero, sino también descubrimos todos los secretos que quedaban. Entre ellos, el de Luis Rollán.

Hace poco más de una semana se anunció que el “Juego de los secretos” iba a llegar a su fin, ya que todos los secretos restantes saldrían a la luz. De esta manera tan concreta, descubrieron que la que hizo el amor en un tanatorio fue Adara Molinero y que la que tuvo una relación con un jugador del Real Madrid fue Cynthia Martínez.

¡Pero no todo queda ahí! Y es que, además, los participantes de ‘Secret Story’ pudieron saber cuál era el secreto con el que concursaba Luis Rollán: “Soy amante de un presentador”. Después de que saliera a la luz, el colaborador de televisión ha querido explicar la historia que hay detrás de este dato que, hasta ahora, se desconocía.

El secreto «Soy amante de un presentador» pertenece a Luis Rollán #SecretGala11 pic.twitter.com/XOPPM3fX3w — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 25, 2021

“Hace dos años y medio terminó mi relación y, a los meses, conozco a un chico en Barcelona que yo no sabía quién era, ni él quien era yo porque no es español”, comenzó diciendo Luis Rollán a la audiencia de ‘Secret Story’. Lejos de que todo quede ahí, quiso añadir más datos al respecto: “Tuvimos un rollo porque él quería ninguna relación”.

Además, añadió: “Después mantuvimos el contacto. Nos volvimos a ver y en agosto es la última vez que nos hemos visto”. Jorge Javier Vázquez, como era de esperar, le pidió que diera más datos del presentador. Es entonces cuando el concursante de ‘Secret Story’ confirmó que “es uruguayo y trabaja en la televisión en México y en Estados Unidos”.

Por si fuera poco, el concursante del reality de Telecinco reconoció que “es un tío divino”. ¡Y no solo eso! Sino que le ha ayudado mucho puesto que “en este país tenemos la suerte de ver esto con la mayor normalidad del mundo”. Y es que “en otras partes, dedicándose a la televisión o a las series, no está tan bien visto”. Aunque no ha querido dar su nombre, sí que se siente contento de “haberse ayudado, escuchado y aceptase lo que estaba sintiendo”.