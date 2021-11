Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de ‘Secret Story’. Conducida por Jorge Javier Vázquez, que ya se encuentra recuperado de su laringitis, la gala estuvo marcada por el duelo entre dos de las grandes protagonistas de la edición: Adara Molinero y Cristina Porta.

Ambas concursantes se enfrentaban a la nominación. Finalmente, los espectadores decidieron que este jueves Adara pusiera punto y final a su participación en el reality de Telecinco, después de perder en un igualado televoto contra Cristina Porta, que se salvó con el 48% de los votos.

De esta forma, la ganadora de ‘GH VIP 7’ finalizó su paso por la casa de los secretos, no sin antes despedirse de uno de sus mayores apoyos dentro del reality: Miguel Frigenti. Ambos tuvieron unos minutos para despedirse, en los que Adara le pidió que disfrutase de la experiencia por los dos.

Así se han enterado las concursantes que Adara es la nueva expulsada #SecretGala11 pic.twitter.com/XeAxn9zMkX — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 25, 2021

Tras reencontrarse con Frigenti, Adara le dio algunos consejos para lo que queda de concurso. «Disfrútalo, esto es mágico. Este era tu sueño y debes aprovecharlo al máximo. Si no tienes con quién divertirte, diviértete tú solo», le dijo la ya ex concursante a su gran apoyo dentro del reality.

No obstante, justo antes de la expulsión de Adara, Miguel Frigenti terminó estallando contra Cristina Porta y Luca Onestini. “No quiero saber nada de estas dos personas. Si me quedo solo, pues mejor eso que estar con dos pandilleros. Tienen mucha soberbia mucha negatividad y están muy subiditos», reconoció el concursante. «No voy a estar con gente que no me gusta absolutamente nada, ¡están amargados!», sentenció.

La despedida de Miguel y Adara nos rompe el corazón 💔 #SecretGala11 pic.twitter.com/ECl6pDvpNA — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 26, 2021

Por otra parte, tras su llegada al plató, Adara Molinero protagonizó un romántico encuentro con su pareja, Rodri Fuertes. El ex concursante de ‘Gran Hermano’, tuvo la oportunidad de charlar antes con Jorge Javier Vázquez y le explicó que en su día le prometió que sí salía expulsada, él estaría en el plató.

«Lo has hecho muy bien. Tranquila, ¿vale?» le dijo Rodri a Adara tras reencontrarse en el plató del programa. «Estoy flipando. Está muy guapo», confesó ella sin poder creerse que su pareja estuviera en el plató. “La apoya un montón de gente para lo bueno y lo malo. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho”, dijo Rodri.