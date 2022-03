La ex finalista de ‘Secret Story’, Cristina Porta, no pasa por su mejor momento y así lo hizo saber en la pasada gala del reality. Con su paso por el concurso, ganó una popularidad mayor de la que disponía, y también una historia de amor junto a Luca Onestini que ha terminado hace unos cuantos días. Ella misma fue quien confirmó la noticia en una de sus últimas apariciones en el programa, donde vimos a una Cristina rota, llorando por su reciente ruptura.

A estos contratiempos, le tenemos que sumar un reciente problema de salud. A raíz de este, la periodista ha acabado en urgencias debido a un herpes zóster que le ha salido cerca de su ojo. Bien es cierto que esto no es algo nuevo para ella, ya que lo ha padecido en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez empezó a notar que perdía la visión.

Después de haber salido del hospital, se comunicó con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde la periodista informaba sobre su problema de salud: “El herpes zoster me ha salido muchas veces en la vida cuando he tenido un disgusto muy grande. Por ejemplo, la muerte de mi abuelo, con nueve años. A partir de entonces me ha salido como unas diez veces”.

Se trata de una enfermedad de carácter viral que resulta dolorosa, y si se complica, puede llegar a provocar una ceguera. Tal y como informó Cristina Porta, está siguiendo un tratamiento impuesto por los médicos y asegura que, en tan solo unos días, este herpes desaparecerá.

Está claro que su reciente ruptura con Luca Onestini está pasando factura a la ex concursante de ‘Secret Story’. Y no solo anímicamente, sino también físicamente, ya que puede esta situación ha podido estar originada por episodios de estrés. Por ahora, le toca seguir las instrucciones de los médicos, así como la de su hermana: “La salud es lo primero”. ¡Recupérate pronto, Cris!