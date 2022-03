Hace unas semanas comenzaron los rumores de que la pareja formada por Cristina Porta y Luca Onestini no atravesaba su mejor momento. La ruptura de la pareja formada en la primera edición de ‘Secret Story’ era más que evidente, y este martes el italiano lo ha confirmado.

A través de un duro y contundente comunicado publicado en sus redes sociales, Luca Onestini ha contado su versión de los hechos: «Si mi presencia molesta, prefiero quitarla. Estoy en el hotel desde ayer, NO POR MI DECISIÓN. Que quede claro. Tengo que aguantar que no se me conteste siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme que no vuelva a casa, cuando era lo que yo más quería. No tiene tiempo para contestarme, pero para escribir un tweet diciendo que se siente sola sí tiene tiempo», comienza el comunicado.

Un mensaje que hace alusión a un reciente tweet de Cristina Porta en el que confesaba además que, en muchas ocasiones, se arrepentía de haber entrado en el concurso. “Me siento sola y muchas veces me arrepiento de haber entrado en la casa. Esa es mi realidad. Pero os agradezco en el alma todo el cariño que me dais. Nos vemos esta noche”, escribió la periodista.

«Fue ella la que me dijo que no volviera a casa antes de las cinco por evitar verme. Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras. Ayer hablamos y decidimos que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado. Besos», concluyó Luca Onestini, confirmando su ruptura con la periodista.

Aunque Cristina Porta aún no se ha manifestado, sí que lo ha hecho su defensora mientras ella se encontraba en el concurso, Fátima Moreno. «Eres un machista maltratador, das asco. Espero que nadie te crea y mucho menos una mujer. Suerte con tu vida de postureo y colaboraciones gratis, qué pena», escribió en Twitter. Un mensaje que, más tarde, borró.

Sin embargo, Gianmarco Onestini leyó el mensaje antes de que la amiga de Cristina Porta lo borrase. Así pues, no tardó en contestar: «Son falsas y absurdas las tonterías que has escrito. Tranquila, que todo esto tendrá consecuencias legales».