La pareja de celebrities formada por Cristina Porta y Luca Onestini se ha convertido en colaboradores de ‘Secret Story’ durante la noche del domingo y, aunque sus seguidores deseaban verlos de la mejor forma, entre ellos había bastante tensión. No hace ni una semana cuando aparecieron en un reportaje para la revista Lecturas declarando a los cuatro vientos su amor, pero en el programa ni se miraban.

La presentadora, Toñi Moreno, no ha dudado en preguntar y lo primero que hizo fue nada más recibir a Nagore Robles y Anabel Pantoja decir que entre las tres formaban “un club de solteras” al cual invitó a Porta a unirse. Al ver la reacción de impacto que le ocasionó, Toñi no dudo en preguntar directamente cómo se encuentran: «Os he visto en el comedor, uno estaba comiendo en un lado y otro en otro». El italiano tomó las riendas y respondió: «En las parejas se discute también. Explicarlo me parece raro, pero seguimos juntos».

Toñi: «¿Estáis juntos sí o no?»

Luca: «Es normal que las parejas discutan pero sí, seguimos juntos» #SecretNoche6 pic.twitter.com/dQEQaSbi4z — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 20, 2022

La periodista se mostró muy seria y quiso ser sincera y explicar que había tenido una pequeña discusión con su novio, pero que siguen juntos, puesto que su relación va del todo bien. «Te conozco de poco, pero lo que te conozco eres transparente. No estás pasando una buena noche, pero aquí estamos el comando mujeres para animarte», le ha dicho la presentadora a la de Lleida, pero esta le ha dejado claro que no hay que preocuparse por nada.

«Sí, seguimos juntos, pero no sabía que tenía que explicarlo a todas horas porque en redes todos los días dicen que lo hemos dejado», ha comentado Cristina Porta. Ambos dejaron claro en el reportaje de la revista española que, aunque muchos desean que su relación se acabe, ellos están muy enamorados y los baches que tienen solo fortalecen su unión.