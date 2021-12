La final de ‘Secret Story’ se celebró el pasado 23 de diciembre. De esta manera, pudimos ver cómo Luca Onestini se alzaba con la victoria mientras que Cristina Porta se quedaba con la segunda posición. Aunque la periodista no se llevó los 50.000 euros del premio, lo cierto es que sí se llevó el amor del italiano.

Jordi González, presentador del programa especial de ‘Secret Story’ el pasado domingo, quiso preguntar a Cristina Porta cómo fue su primera noche con Luca Onestini tras el reality. “¿Habéis cenado sushi?”, cuestionó el catalán. La periodista no se quedó callada: “Primero dijimos ‘espera’, porque teníamos la sensación de que nos estaban grabando. Pero luego dijimos ‘nada, todo bien’”.

La segunda finalista de ‘Secret Story’ confirmó que la noche del 24 de diciembre estuvo con su familia, pero que la del 23 y la del 25 la pasó con Luca Onestini. Steisy quiso saber si Cristina Porta se llevó “un grato sorpresón”, a lo que la aludida no tardó en asentir con la cabeza. Es evidente que la expresión en su rostro desató la locura en el plató del reality.

Cris pasó la noche del 24 con su familia, la noche del 25 con Luca y la del 23… 🔥🔥🔥 #SecretFinalistas pic.twitter.com/1r83aQihx2 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 26, 2021

Jordi González, al ver cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, quiso saber si Cristina Porta considera que el italiano es el hombre de su vida. Ella no tardó en sincerarse: “Luca es un hombre que lo tiene todo. Para mí, de momento, todo bueno y está cumpliendo los requisitos”.

El hermano de Gianmarco Onestini también quiso pronunciarse al respecto, desvelando lo que piensa sobre Cristina Porta: “Es una bomba sexy pero lo que más me gusta es su personalidad. Tiene un carácter fuerte, y eso me gusta. Es simpática y cuando quiere es sensible, y eso a mí me fascina”.

Respecto al hecho de vivir juntos, tanto Luca como Cristina tienen claro que lo único que quieren en estos momentos es pasar el mayor tiempo el uno con el otro. Además, han confirmado que van a celebrar juntos la Nochevieja: “Vamos viviendo día por día, ahora estamos desubicados. Solo sabemos que queremos estar juntos”.