La ganadora de la primera edición de ‘Secret Story’, Cristina Porta, ha reaparecido en el plató del reality tras conocerse su reciente ruptura con Luca Onestini.

Después de una temporada en silencio, donde se han barajado muchas teorías acerca del estado de la relación, la periodista ha decidido dar el paso y acudir a donde empezó su historia de amor para dar explicaciones acerca de la ruptura: “Estoy, no bien, simplemente aquí trabajando. No hubo despedida. Hay cosas que se pueden acabar bien, de forma elegante. Si quieres a alguien se pueden hacer las cosas mejor. Estoy dolida” comentaba visiblemente afectada.

Sin poder contener las lágrimas, ha roto a llorar y tras las especulaciones sobre el cómo y el por qué se ha dado la ruptura con el joven italiano, se ha sincerado con el presentador, Carlos Sobera: “No he dicho nada en las redes sociales, porque no me quiero meter en eso me parece infantil. Pero en esa casa le dije que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí. Y no se lo voy a hacer” algo que contrasta con la actitud que tuvo su expareja tras oficializar la ruptura.

Seguidamente, Cristina Porta seguía manteniendo el amor que sigue sintiendo hacia el: “A él no le puedo querer más pero tampoco me puedo querer ya menos a mí. Deseo que encuentre la felicidad que no he sabido darle y pido respeto por él, aunque el primero que me tiene que respetar es él”, comentaba la periodista entre lágrimas recibiendo el calor de todos sus excompañeros.

Y para sorpresa de muchos, también el de Miguel Frigenti, quien desde un primer momento, no creía u historia de amor: “Aunque ahora Cristina esté mal, en un tiempo dará las gracias. Cuanto antes desaparezca de tu vida, mejor.” le aconsejaba el colaborador.

Desde la ruptura, ambos han tomado actitudes muy diferentes. Por un parte, el italiano dio el paso de comunicarlo a través de sus redes sociales y tras eso, continuó haciendo su trabajo como influencer. Mientras que la periodista, que hasta el momento se había mantenido en silencio, ha decidido ir a trabajar para recuperar la normalidad.