Miguel Frigenti se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de las últimas entregas ‘Sálvame’, programa en el que colabora Kiko Hernández. Desde la infidelidad que ha sacado a la luz Cristian Suescun hasta el fuerte encontronazo con una azafata de Mediaset. Incidiendo en este último asunto, varios son los testigos que han asegurado haber visto al colaborador de una manera bastante déspota con una de las azafatas.

¿El motivo? Tener que compartir el camerino con otro de sus compañeros de ‘Secret Story’. Por si fuera poco, Cristina Porta quiso dar más detalles de lo que vio con sus propios ojos. “Estábamos en el pasillo y apareció, de repente, Frigenti gritando y dando voces por el camerino. Estaba muy alterado”, reconoció la segunda finalista de ‘Secret Story’.

El tertuliano ha querido insistir en que ha pedido perdón: “Yo pedí disculpas ayer y vuelvo a pedirlas hoy. Entre las dos grabaciones que tenía ese día, llevaba muchas cosas y me pidieron un camerino porque tenía 3 horas muertas”. Además, añadió: “Una azafata me pidió si podía compartir camerino con Luis Rollán pero claro, yo con él no me llevaba bien”.

Sergi Ferré denuncia el lamentable trato de Miguel Frigenti a las azafatas de Mediaset: “Se comportó como un auténtico déspota” 😱 https://t.co/uNNV5CFxiY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 29, 2021

Por si fuera poco, el protagonista de la historia quiso dar más detalles de lo que realmente sucedió: “Yo estaba muy nervioso y me daba cosa compartir con alguien con el que tenía mala relación, y encima por el COVID… La azafata me dijo que tenía que compartirlo sí o sí, y yo le dije que no”.

Es entonces cuando “volví después de comer y me encuentro a la azafata. Me dice que Luis Rollán está dentro cambiándose. Yo exploté y le dije que no me parecía normal que no me avisaran, ya que estaban todas mis cosas dentro”. Ante la atenta mirada de sus compañeros, Miguel Frigenti siguió contando su versión.

“La azafata me dijo ‘haber sacado tus cosas cuando te lo he dicho’. Me puse nervioso y levanté la voz, pero le pedí disculpas. Yo no dije: ‘Tú no sabes con quién estás hablando’. Lo pagó alguien que no tenía que pagarlo”, reconoció. En ese momento, Kiko Hernández quiso dar su opinión al respecto: “No tiene justificación lo que hiciste”. Además, el colaborador fue más allá: “No nos creamos superhéroes. Somos trabajadores, igual que el cámara o que la azafata. No nos creamos más que nadie, es lo primero que tienen que enseñarte”.