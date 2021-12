Durante la tarde del pasado miércoles, ‘Sálvame’ anunció que uno de sus colaboradores del programa habría sido infiel a su pareja. Tras haber aportado una serie de pruebas, salió el nombre de la persona en cuestión. Se trataba de Miguel Frigenti. Lejos de que todo quede ahí, el programa desveló con quién presuntamente fue infiel a su pareja, y en este caso era Cristian Suescun.

Al ver lo que estaba sucediendo, Miguel Frigenti decidió explicar la situación: “Hay una persona que me llamó una noche de madrugada. Lo puse en altavoz y mi pareja lo escuchó todo. Y luego me llamó varias veces más”. Por si fuera poco, quiso dejar muy claro que “yo no he recibido esa foto, y si lo he hecho no me acuerdo”.

En ese preciso instante, ‘Sálvame’ mostró públicamente una presunta conversación de WhatsApp entre el exconcursante de ‘Secret Story’ y el hermano de Sofía Suescun. Al ver el contenido de la misma, el colaborador del programa rápidamente negó todo, alegando que se trataba de un montaje.

¡Noticia bomba! 💣 Uno de los colaboradores de hoy ha sido desleal a su pareja y lo vamos a descubrir esta tarde https://t.co/Yss0uYHmoo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 29, 2021

Acto seguido entró en plató Cristian Suescun no solamente para defender su versión de los hechos, sino también para añadir muchos más datos. “¿Qué va a decir Frigenti, si tiene novio? Me pagaste por dos videollamadas 250 euros. Yo estaba tomando algo con Kiko Jiménez y llamamos a Miguel para reírnos un rato. A él le debió de gustar porque quiso más”, aseguró.

Al escuchar su testimonio, los colaboradores del programa de Telecinco no han dudado en pedir a Cristian Suescun que mostrara pruebas como extractos del banco (ya que el supuesto pago se hizo por Bizum) o, incluso, la conversación en su teléfono móvil. El hermano de Sofía Suescun aseguraba que había borrado esa conversación, pero los pantallazos los tenía porque se los envió, en su día, a un amigo.

“He mirado conversaciones tuyas con Miguel y tú has dudado desde el minuto uno de él” https://t.co/C56xuB0Coc — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 29, 2021

Por si fuera poco, decía que no tenía la aplicación del banco instalada en su teléfono móvil. En ese preciso instante, los tertulianos de ‘Sálvame’ empezaron a sospechar, cuanto menos, de la versión que estaba ofreciendo. Mientras tanto, el programa se puso en contacto con Nua, pareja de Miguel Frigenti. Según el reportero, le habría dado un ataque de ansiedad: “Está muy avergonzado con todo esto. Los padres de Nua dan por hecho que todo es cierto”.

Ahora bien, al saber que se trataba de Cristian Suescun, la pareja de Miguel Frigenti se ha puesto en contacto con ‘Sálvame’ para dejar claro que no se creía nada de esta versión. Lo cierto es que, finalmente, Suescun no ha sabido cómo demostrar todo lo que estaba diciendo. Aun así, se ha comprometido a ir al banco para obtener los extractos. ¿Conseguirá convencer a los espectadores y a los colaboradores?