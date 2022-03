Tras superar el COVID-19, Carlos Sobera ha vuelto al plató de ‘Secret Story’ con muchas ganas de hablar. El presentador ha puesto los puntos sobre las íes a Nissy, tras encontrarse a la concursante en el plató del programa, después de haber sido expulsada el pasado domingo.

«Has dicho que la casa está super aburrida sin ti, llena de muebles de segunda mano, usados y podridos. Pues yo quiero decir ‘ viva el mobiliario y la gente que lo parió de la casa de ‘Secret Story’», expresó el presentador, llevándose los aplausos del público.

«Es más, se han vivido los mejores días de toda la edición», ha dicho el presentador dejando a Nissy sin palabras. «Dirás, que tío más desagradable, pues sí», exclamó Sobera.

Carlos Sobera: «Todos sabemos que cuando hay un reality se producen rumores y acusaciones. Nissy, en nombre del programa, hubo más de medio millón de votos y no fue ajustada para nada. Un 44,5% te eligió a ti para verte fuera» #SecretGala7 pic.twitter.com/zKWZY26lSm — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

Por otra parte, Carlos Sobera no dudó en frenar las acusaciones de Nissy de la semana pasada: «Has hecho al programa acusaciones de tongo y has dicho que has visto a Adrián rompiendo una puerta. Hubo más de medio millón de votos y tu salida no fue ajustada para nada».

«¿Viste a Adrián golpear la puerta? También dijiste que viste a Carmen golpear a Elena. «Si pasa algo así inmediatamente la organización entra porque somos muy escrupulosos… El programa tiene derecho a no emitir las imágenes que no desee porque son groseras, y lo haremos las veces que haga falta por salvaguardar la dignidad del programa», añadió.

No obstante, el presentador de ‘Secret Story’, también exclamó que: «A pesar de esto te digo, has sido una concursante fabulosa. Espero, a partir de hoy, que estés a la altura de las circunstancias»