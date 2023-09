Carlos Baute se hace viral tras protagonizar una aparatosa caída

Carlos Baute se ha vuelto a convertir en noticia, pero, en esta ocasión, no lo ha hecho por el lanzamiento de Tranqui, su último sencillo. El artista siempre se ha mostrado muy activo en redes sociales, compartiendo con sus seguidores un poco de su día a día y de los proyectos en los que se embarca.

Pero, recientemente, ha publicado un divertido video donde muestra que sus grabaciones promocionales para Tranqui han contado con cierto incidente. De esta manera se puede apreciar como el artista venezolano se cae en plena calle al no ver un escalón.

«Cuando estas grabando y no ves el escalón!!!», comenzó escribiendo junto a unos emoticonos de risa. «A mi edad hay que tener cuidado Jajajaj», agregó con humor el artista de 49 años. «PD: Buenos bueno !!! Hay cantar tranqui todos», concluyó haciendo referencia a su nuevo single. Una publicación que, como era de esperar, no ha tardado en llenarse de comentarios de sus fans.

«Pero tú tranqui», ha escrito su compañero Alfred García, haciendo un guiño también al nombre de la canción de Carlos Baute. «Bueno, mejor que fue hacia adelante y no hacia atrás», añade una de sus seguidoras. Sin embargo, y debido al constante humor que caracteriza al cantante, muchos usuarios han dudado de si se trataba de un video real o de broma.

«Pero es de verdad o es broma como Baute siempre es bromista si no tranqui buena vibra. Pobrecico», «Si estoy yo allí en ese momento me da un ataque de risa», «Muchas ganas de arriesgarse», son algunos de los comentarios que se pueden leer. Sin lugar a duda, un video que refleja que no todo ha ido muy «tranqui», pero que ha servido para despertar alguna que otra risa entre los fans de Carlos Baute.