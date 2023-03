Carlos Baute lanza una romántica versión de ‘Quién te quiere como yo’

El pasado 14 de febrero, Carlos Baute sorprendió a todos sus seguidores por San Valentín con una versión en acústico de una de las canciones más románticas de su carrera, Te regalo. Un nuevo formato que conquistó por completo a sus seguidores y por el que, gracias a su increíble recibimiento, ha querido premiarles con otro pequeño detalle.

En el año 2010 el venezolano lanzó al mundo su disco Amarte bien, un proyecto con el que pudimos disfrutar de hits musicales como Quién te quiere como yo. Una canción que sonó en todas y cada una de las estaciones de radio a nivel global, consagrándose como una de las favoritas del público. Por ello, Baute ha querido lanzar la versión en acústico del single.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Baute (@carlos_baute)

“¿Quién te quiere y te cuida? COMO YOOOO!!! Ya salió una de las canciones más especiales para mí y en una versión mágica, Acústica, con mi banda”, ha expresado el cantante en sus redes sociales. «Vayan a mi canal de YouTube y la dedican a esa persona que quieren alegrarle el día. Se les quiere familia!!!”, agregó.

La sesiones en acústico de Carlos Baute están siendo todo un acierto. Una proyección más personal donde a través de su guitarra y su voz, el venezolano está recordando algunos de los temas que más han marcado su carrera a lo largo de todos estos años. Un viaje al pasado que ha llegado al corazón de sus fans, aspecto que le han hecho saber a través de los comentarios.

«Uff me recuerda a hace como 10 años atrás cuando la escuché por primera vez y me puso la piel de gallina, qué gran tema, se nota que lo compusiste con mucho amor”, le escribió un usuario. “Una de mis canciones favoritas que me hace recordar momentos incondicionales que se quedarán en cada mente y corazón de cada ser con quien lo pasaste” o “Me encanta ese tema. Se la he dedicado a mi hija pues narra mi sentir y cómo soy con ella», son otros de los comentarios que se pueden leer.