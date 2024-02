‘Bake Off: Famosos al horno’ sorprende con un inesperado expulsado: «No es lo mismo sin él»

Bake Off: Famosos al horno ha vivido una nueva expulsión, aunque la de este lunes 5 de febrero ha sido una de las más complicadas, tanto para la audiencia como para sus compañeros. Tras las diferentes pruebas el jurado ha tenido que elegir entre Julio Salinas y Yolanda Ramos, los peores de la noche.

Ha sido el exfutbolista el que ha tenido que despedirse de las cocinas del programa de TVE, algo especialmente doloroso porque concursante junto a su hermano Patxi. Los dos exfutbolistas saben como ganarse a los espectadores en cada programa al que acuden, siendo unos clásicos de espacios como Pasapalabra e incluso El conquistador del fin del mundo, donde Julio es una leyenda del programa de aventuras vasco.

La separación de los hermanos ha sido un duro trago para todos, por lo que al final la despedida ha sido muy emotiva. «Para mí el concurso no es lo mismo sin él. Con él me he divertido, lo he pasado en grande, y ahora tengo que batallar solo y me hubiera gustado estar con él hasta el final», ha dicho Patxi.

Tras saberse salvada, Yolanda no ha podido evitar también sentir la pérdida de un compañero tan especial: «Sabemos que el juego es así, pero te da pena». El expulsado, por su parte, ha querido darle la vuelta a la noticia y mirar lo sucedido de forma positiva: «Me voy en el número 10. Eso significa Maradona, Messi. Es lo mejor, los mejores».

Continuando con su comparación con el mundo del fútbol, ha dejado claro que «siempre quiero ganar. El sueño de nuestra vida era jugar en el Athletic (refiriéndose del Athletic de Bilbao) juntos, el equipo de nuestra vida, para que nuestros padres dejaran de trabajar y cambiarles de piso».

«Luego en el fútbol ganar títulos y los gané. Somos unos afortunados. Y tenemos salud, qué más se puede pedir. Y he hecho cinco programas, cinco», ha rematado su intervención.

Tras las despedidas de todos su excompañeros, que le han dejado claro que le quieren mucho y que deja un gran vacío, salió con unan gran ovación que le dieron incluso el jurado y la presentadora.

Ya fuera de la carpa de Bake Off: Famosos al horno, el expulsado de esta semana ha confesado los planes que tiene tras su paso por el concurso. «Bueno, ni tan mal… me marcho ahora a pasar un par de semanitas con Julio Iglesias en su casa de Miami y mi hermano que se quede aquí», ha dicho antes de salir de forma definitiva.