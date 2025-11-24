Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más, estamos ante una de las series turcas que más éxito continúa cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 18 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Bahar tiene mucho miedo de que Harun esté utilizando a Çagla para tratar de acercarse, en la medida de lo posible, a ella. Naz se siente cada vez más perdida, puesto que cree que se encuentra en un estado verdaderamente lamentable al estar embarazada y sola. Es algo que, después de todo, no estaba en sus planes, ni mucho menos. ¡Está desesperada!

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido observar cómo Seren ha comenzado a buscar una nueva casa, mientras que Aziz tiene cada vez más dudas respecto a su divorcio. Lo que es un hecho es que los dos sienten celos entre ellos. Una paciente llega repentinamente al hospital con la misma enfermedad que tuvo la hermana de Harun. Este no tarda en recordar lo muchísimo que sufrió, puesto que los médicos se vieron incapaces de salvarla. Así pues, Harun da el importantísimo paso de operar a la joven, a pesar de que es conocedor de los riesgos. Durante la intervención quirúrgica, el médico jefe se ve incapaz de dejar de pensar en su hermana, por lo que sale del quirófano entre lágrimas y a toda prisa. ¡Es evidente que está muy afectado!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 24 de noviembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo Aziz se disculpa con Seren y trata de solucionar los problemas con ella. A pesar de todo, Maral se interpone siempre que ve la oportunidad de hacerlo. Aun así, Aziz asegura a su mujer que estaba equivocado y le pide disculpas por todo lo ocurrido. No está dispuesto a acabar con su matrimonio.

Es más, le pide que se ponga su anillo. Finalmente, ha salido a la luz el motivo por el que Harun guardaba tanto rencor a Bahar: a pesar de que se enamoró de ella, no fue capaz de ver su dolor cuando perdió a su hermana. Cuando llegó al hospital, todavía sentía mucha rabia contenida. Harun comunica a Çagla que le ha ofrecido el trabajo porque cree que se lo merece, y no porque quiera causar celos a Bahar.

Por si fuera poco, vamos a ver cómo un nuevo paciente llega al hospital asegurando que está embarazado, pero lo cierto es que tiene un tumor y deben operarle con urgencia. Evren y Bahar, por su parte, trabajan juntos en otro caso. Maral se acerca a Aziz y este no puede contener el deseo. Cuando empiezan a besarse, Seren les pilla. Los dos discuten y todo acaba en un trágico accidente. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.