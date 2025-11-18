No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una serie turca que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 17 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Harun no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para robar un beso a Bahar. A pesar de todo, ambos son interrumpidos como consecuencia de una emergencia en el hospital. Durante el trayecto, Harun pide perdón por lo ocurrido y le confiesa que, a pesar del tiempo, ha sido absolutamente incapaz de olvidarla.

Lejos de que todo quede ahí, le ha hecho saber que únicamente aceptó el puesto como médico jefe del hospital al saber que ella trabajaba en la fundación. Seren, por su parte, se muestra profundamente molesta con la presencia de la nueva residente, Maral. Es más, está absolutamente convencida de que tiene como intención conquistar a Aziz y crear aún más problemas en su relación. En cuanto a Bahar, hace todo lo que está en su mano para hablar con su hijo y Seren para que reflexionen acerca de su divorcio. Todo ello mientras Çagla no puede evitar emocionarse al creer que ha superado su temor de volver al hospital tras la repentina muerte de Tolga. Es algo que no esperaba lograr, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 18 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Bahar no puede evitar tener miedo de que Harun esté utilizando a Çagla para tratar de acercarse, cada vez más, a ella. Naz se siente profundamente perdida, hasta tal punto que cree que se encuentra en un estado lamentable al estar embarazada y completamente sola.

Es más, no tiene ni la menor idea si tener el bebé en estas circunstancias es un acto egoísta. Seren busca casa y Aziz empieza a tener serias dudas respecto a su divorcio. Es más, es un hecho que los dos sienten muchos celos entre ellos. Una paciente llega al hospital con la misma enfermedad que tuvo la hermana de Harun.

El médico jefe no tarda en recordar lo muchísimo que sufrió porque los médicos se vieron incapaces de salvarle la vida. Es más, Harun se muestra decidido a operarla, a pesar de que es consciente de los riesgos. Durante la intervención, el doctor no deja de pensar en su hermana. Es más, está tan afectado que sale llorando del quirófano. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.